Россияне стали меньше сталкиваться с агрессией со стороны окружающих

Россияне стали меньше сталкиваться с агрессией в общении с близкими, друзьями и случайными встречными. Если два года назад об агрессии со стороны окружающих говорили 70% опрошенных, то сейчас на это жалуются лишь 54% респондентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и платформой Добро.рф.
Опрос был проведен на базе исследовательской платформы «Тет-о-твет» 2 апреля 2025 года, в нем приняли участие 5571 человек в возрасте старше 14 лет из всех федеральных округов. В 2023 году респондентами стали 3741 человек.
Результаты исследования показали, что с агрессией в общении с близкими, друзьями, знакомыми, случайными встречными в общественных местах сталкивается каждый десятый россиянин (12%). Чаще всего об агрессии в реальной жизни сообщают подростки и молодые люди до 24 лет (71%), мужчины (58% против 50% женщин), россияне с низким уровнем дохода (58%) и средним образованием (56%).
46% респондентов заявили, что они никогда или почти никогда с агрессивным поведением со стороны окружающих. Большинство из них — люди старше 55 лет и с более высоким уровнем дохода.
Ноябрьский опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что подавляющее большинство россиян ощущают себя счастливыми, несмотря на внешние обстоятельства. При этом аналитики выяснили, что уровень счастья зависит от сезона: в начале года и летом доля счастливых достигала 83−84%. Осенью показатель снизился до 78%.
На восприятие счастья влияет окружение. Почти половина россиян (47%) видят вокруг себя равное число счастливых и несчастливых людей. Примерно 37% считают, что их окружают преимущественно счастливые, и только 11% говорят о преобладании несчастливых. Социальный индекс счастья, показывающий баланс счастливых и несчастливых в окружении, составил 58 пунктов при максимально допустимом значении в 90 пунктов. Это выше, чем три года назад (51 пункт в октябре 2021 года).