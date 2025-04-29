Россияне стали меньше сталкиваться с агрессией со стороны окружающих

Россияне стали меньше сталкиваться с агрессией в общении с близкими, друзьями и случайными встречными. Если два года назад об агрессии со стороны окружающих говорили 70% опрошенных, то сейчас на это жалуются лишь 54% респондентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ и платформой Добро.рф.