Создана минифабрика печатных плат для электроники

Авторы разработали и запатентовали способ создания плат на основе керамики, которые широко применяются не только в электронике, но и сфере телекоммуникаций, а также медицине, автомобилестроении и производстве материалов для космоса. Новый подход, объединяющий аддитивные технологии и традиционные методы обработки керамики, позволит ускорить создание прототипов устройств на основе таких плат, а также производить малые партии уникальных изделий.