Как работают МФЦ в майские праздники в 2025 году

Будут ли работать центры МФЦ в праздничные дни в мае 2025 года
Режим работы на майские праздники МФЦ будет отличаться от стандартного графика. В разных регионах и населенных пунктах в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг устанавливаются свои правила и расписание.
Во многих отделениях МФЦ 30 апреля прием граждан будет вестись по укороченному графику — в предпраздничный день время работы уменьшится на один час.
Предварительный ориентировочный режим работы на майские праздники в МФЦ:
1 — 4 мая, с четверга по воскресенье, прием заявителей вестись в МФЦ в ряде регионов не будет, большая часть отделений будет оставаться закрытыми.
5, 6, 7 мая, с понедельника по среду, МФЦ будут работать по обычному графику.
8 — 11 мая, с четверга по воскресенье, во вторые майские выходные центры госуслуг приостановят свою деятельность.
12 мая 2025 года МФЦ вернутся к стандартному графику работы.
Это примерное общее расписание, составленное в соответствии с производственным календарем, но в разных субъектах, муниципалитетах в МФЦ часы работы на майские праздники устанавливают самостоятельно. Рекомендуется уточнять в МФЦ, как работают в мае и ведут прием граждан. Сделать это можно на сайтах службы в регионах и муниципалитетах.
График работы отделений МФЦ на майские праздники в Москве
В столице России МФЦ на майские праздники график работы построят с учетом интересов горожан. Для заявителей центры приема и оформления документов будут работать даже в выходные дни. Перерыв в функционировании МФЦ в Москве будет сделан только 1 и 9 мая.
Районные центры будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00. Уточнить расписание работы центров «Мои документы» можно на портале города Москвы.
Собрали в таблице данные о том, как работает МФЦ в майские праздники 2025 в Москве
|Дата
|Режим работы
|30 апреля
|с 8:00 до 20:00
|1 мая
|выходной
|2 мая
|с 8:00 до 20:00
|3 мая
|с 8:00 до 20:00
|4 мая
|с 8:00 до 20:00
|5 мая
|с 8:00 до 20:00
|6 мая
|с 8:00 до 20:00
|7 мая
|с 8:00 до 20:00
|8 мая
|с 8:00 до 20:00
|9 мая
|выходной
|10 мая
|с 8:00 до 20:00
|11 мая
|с 8:00 до 20:00
Перед посещением МФЦ в Москве стоит уточнять режим работы конкретного отделения на портале городских услуг. С помощью этого сервиса также можно узнать, сколько человек ожидают получения конкретной услуги в определенном центре, и выбрать отделение с самой слабой загруженностью.
Режим работы региональных отделений МФЦ на майские праздники
В каждом регионе устанавливают свое расписание работы для МФЦ на майских выходных.
Так, в Московской области офисы «Мои Документы» будут функционировать по «праздничному» графику. Закрытыми для посетителей отделения службы будут только 1 и 9 мая. 2, 3, 5, 6, 7 мая все МФЦ будут работать по привычному расписанию. 4 и 8 мая можно будет посетить только МФЦ, которые обычно работают все семь дней в неделю. С 10 мая все подмосковные центры вернутся к работе в обычном режиме.
В Санкт-Петербурге корректировки в расписание работы МФЦ вносятся с 30 апреля. Ряд отделений закроется для посетителей раньше обычного из-за сокращения рабочего времени в связи с предпраздничным днем. Центры оказания услуг для бизнеса будут функционировать до 16:00, сектор № 5 МФЦ Калининского района — до 17:00. Эти отделения 1, 2, 8 и 9 мая работать не будут. Все остальные центры госуслуг будут закрытыми для граждан только 1 и 9 мая.
В Ленинградской области в период майских выходных все филиалы, отделы, бизнес-офисы МФЦ не будут функционировать только 1 и 9 мая. 30 апреля и 8 мая филиалы и отделы центра госуслуг будут вести прием по укороченному на час графику, бизнес-офисы МФЦ с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая прием граждан вести не будут.
В Татарстане 30 апреля МФЦ сократят на час время приема граждан. Закрытыми из-за выходных и праздничных дней все отделения службы будут 1, 4, 8, 9, 11 мая. 2, 3, 10 мая все офисы в Казани и в ряде других городов и районов откроются в штатном режиме. Однако часть отделений в эти дни все-таки будут закрыты, поэтому график работы конкретных центров госуслуг следует уточнять на сайте.
В Забайкальском крае в предпраздничный день 30 апреля МФЦ будут открыты для посетителей с 8:00 до 16:00. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая отделения и филиалы службы функционировать не будут. С 5 по 7 мая МФЦ будут действовать по обычному графику. К привычному расписанию работы служба вернется с 12 мая.
В Хабаровском крае 30 мая время работы МФЦ уменьшат на один час. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая филиалы МФЦ и территориально обособленные подразделения будут закрытыми для приема граждан. 12 мая не будут работать филиалы МФЦ в пяти районах, остальные отделения службы будут функционировать в обычном режиме.
В ряде субъектов РФ МФЦ на майские праздники график работы меняют с 29 апреля из-за выходного дня на Радоницу, установленного региональными правительствами.
Так, в Пензенской области 29 апреля во вторник МФЦ работать не будут, так как Радоница объявлена нерабочим днем. 30 апреля в предпраздничный день продолжительность приема сократят на один час — МФЦ будут открыты с 8:00 до 19:00. Центры госуслуг будут закрыты 1, 4, 8 и 9 мая. 2, 5, 6 и 7 мая прием посетителей будет вестись с 8:00 до 20:00, 3 мая — с 8:00 до 14:00. С 10 мая центры госуслуг перейдут на обычный режим работы.
В Краснодарском крае 29 мая также станет выходным днем, поэтому МФЦ будут закрыты для посетителей, выдача и прием документов вестись не будут. В связи с выходными днями отделения службы не будут функционировать 1, 2, 8 и 9 мая. С 3 по 7 мая центры госуслуг будут действовать в штатном режиме, с 10 мая МФЦ начнут работать по привычному графику.
В разных регионах и муниципалитетах в МФЦ часы работы на майские праздники отличаются. Чтобы быть уверенными в том, что отделение службы открыто для приема граждан, рекомендуем перед визитом туда заглянуть на официальный сайт центра госуслуг и уточнить график работы.
Еще один способ узнать время приема граждан и заодно сократить время ожидания получения услуги в МФЦ — предварительная запись на прием. В этом случае можно будет не только определиться с конкретной датой посещения МФЦ, но и выбрать время визита. Предварительная запись доступна через сайты и мобильное приложение МФЦ, с помощью сайта «Госуслуги». Еще один вариант записи — звонок на «горячую линию» службы. При звонке в колл-центры записаться на дату обращения туда не получится, прием назначат на последующие за звонком дни.
Также можно заранее прийти в нужное отделение МФЦ и оформить запись на прием на нужную дату и время. В этом случае необходимо обратиться к администратору зала, он поможет получить талончик.
Перед визитом в отделение МФЦ также следует уточнить, какие услуги там оказывают. В некоторых центрах в праздничные дни доступен ограниченный список сервисов. Чтобы познакомиться с перечнем услуг конкретного отделения, необходимо зайти на его сайт.
Какие услуги можно получить в МФЦ в майские праздники
МФЦ — учреждение, которое предоставляет значительный перечень сервисов. В майские праздники граждане также могут рассчитывать на получение консультаций и помощь специалистов, при условии, что обратятся в офис «Мои документы», открытый для приема заявителей. Напомним, чтобы уточнить, как работает МФЦ в майские праздники, следует зайти на сайт службы, где размещается информация о режиме деятельности.
В выходные и праздничные дни центры МФЦ чаще всего оказывают срочные услуги.
Примерный список услуг, которые можно получить в МФЦ в майские праздники:
- Регистрация рождений и смерти.
- Прием заказа на захоронение.
- Оформление социальных карт.
- Предоставление доступа к госсистеме идентификации ЕСИА и «Личному кабинету» на порталах госуслуг.
- Регистрация автомобилей, права собственности на недвижимость.
- Оплата госпошлин и налогов.
- Регистрация и прекращение регистрации места жительства.
- Заказ справок и выписок.
- Консультации по другим вопросам.
Обращаем внимание, что перечень услуг, которые будут оказывать в МФЦ в майские праздники, следует уточнять заранее. Реализация некоторых функций может быть приостановлена, чтобы не допустить нарушения установленных законодательством сроков их оказания. Например, в МФЦ из-за длительных выходных временно могут не принимать заявления на оформление и выдачу паспорта гражданина РФ, на регистрацию граждан по месту пребывания и месту жительства, постановку на миграционный учет иностранных граждан. Узнать об изменениях в приеме заявлений можно на сайте МФЦ или в колл-центрах службы.
«Почта России» в майские праздники также будет работать по особому графику. 1 и 9 мая станут выходными для большинства отделений, кроме тех, что функционируют в круглосуточном режиме. 8 мая отделения сократят расписание работы на час. Со 2 по 7 мая работа «Почты России» будет вестись в обычном режиме. Обращаем внимание, что график работы почтовых отделений может существенно отличаться в регионах и населенных пунктах, и время приема граждан следует уточнять отдельно.