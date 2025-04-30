Как работают МФЦ в майские праздники в 2025 году

Еще один способ узнать время приема граждан и заодно сократить время ожидания получения услуги в МФЦ — предварительная запись на прием. В этом случае можно будет не только определиться с конкретной датой посещения МФЦ, но и выбрать время визита. Предварительная запись доступна через сайты и мобильное приложение МФЦ, с помощью сайта «Госуслуги». Еще один вариант записи — звонок на «горячую линию» службы. При звонке в колл-центры записаться на дату обращения туда не получится, прием назначат на последующие за звонком дни.