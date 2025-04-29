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«Бог вас накажет»: Малышева обратилась к россиянам

Малышева осудила россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале осудила россиян, которые не оказывает первую помощь упавшим в обморок.

Гость передачи спросил у телеведущей, следует ли человеку, ставшему свидетелем обморока, пытаться помочь в такой ситуации.

«Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет», — заявила она.

Малышева также добавила, что каждый россиянин должен уметь оказывать первую помощь.