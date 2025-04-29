В Москве пройдет акция «Расскажи о своем герое»

«Одно из самых масштабных мы запустили 28 апреля — это уникальная общегородская акция “Расскажи о своем герое”. Более 1,1 миллиона ребят подготовят рассказы о своих родных — тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу и своими героическими поступками приблизил Победу. Юные москвичи представят свои работы на специальных занятиях, которые пройдут с 28 по 30 апреля. А привычные звонки в рамках акции во всех школах столицы заменят на мелодию песни “День Победы”, они будут звучать до 7 мая», — рассказала Ракова.