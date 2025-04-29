В Москве пройдет акция «Расскажи о своем герое»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Более миллиона юных москвичей примут участие в акции «Расскажи о своем герое», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, она пройдет во всех школах и колледжах столицы, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что в преддверии 9 Мая во всех школах, колледжах и центрах дополнительного образования столицы проходят мероприятия, посвященные Дню Победы.
«Одно из самых масштабных мы запустили 28 апреля — это уникальная общегородская акция “Расскажи о своем герое”. Более 1,1 миллиона ребят подготовят рассказы о своих родных — тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны, работал в тылу и своими героическими поступками приблизил Победу. Юные москвичи представят свои работы на специальных занятиях, которые пройдут с 28 по 30 апреля. А привычные звонки в рамках акции во всех школах столицы заменят на мелодию песни “День Победы”, они будут звучать до 7 мая», — рассказала Ракова.
Она добавила, что участники подготовят проекты о подвигах героев своих семей в формате небольшого рассказа или презентации. В рамках акции ребята представят работы на специальных занятиях, где смогут продемонстрировать портрет героя, рассказать о его подвиге, личных качествах и о том, что они хотели бы сказать поколению победителей сегодня.