Испания и Португалия полностью восстановили электроснабжение после сбоя

Работа электросетей в Португалии полностью восстановлена и нормализована после масштабного блэкаута, заявил оператор E-Redes, передает Diaraias de Noticias.
Правительство Португалии уточнило, что к электросети подключены все 6,4 млн абонентов, за исключением 800 «из-за поломок, не связанных между собой».
Оператор пригородных железных дорог Fertagus сообщил, что по состоянию на 5:00 (7:00 мск) движение поездов между Лиссабоном и южным берегом «в норме».
Лиссабонский метрополитен (ML) пообещал возобновить работу поэтапно на четырех линиях в ближайшее время. ML добавляет, что в некоторых системах еще остаются ограничения.
Также о восстановлении после аварии сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес. «После напряженной ночи восстановлено 99,95% спроса на электроэнергию и восстановлено 100% подстанций сети электропередачи», — написал он в X.
Отключения электроэнергии произошли на Пиренейском полуост