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Испания и Португалия полностью восстановили электроснабжение после сбоя

В Португалии полностью восстановили работу электросетей, без света остаются 800 абонентов. Движение поездов также возобновилось. В Испании также восстановили работу электроснабжения.

Источник: AP 2024

Работа электросетей в Португалии полностью восстановлена и нормализована после масштабного блэкаута, заявил оператор E-Redes, передает Diaraias de Noticias.

Правительство Португалии уточнило, что к электросети подключены все 6,4 млн абонентов, за исключением 800 «из-за поломок, не связанных между собой».

Оператор пригородных железных дорог Fertagus сообщил, что по состоянию на 5:00 (7:00 мск) движение поездов между Лиссабоном и южным берегом «в норме».

Лиссабонский метрополитен (ML) пообещал возобновить работу поэтапно на четырех линиях в ближайшее время. ML добавляет, что в некоторых системах еще остаются ограничения.

Также о восстановлении после аварии сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес. «После напряженной ночи восстановлено 99,95% спроса на электроэнергию и восстановлено 100% подстанций сети электропередачи», — написал он в X.

Отключения электроэнергии произошли на Пиренейском полуост