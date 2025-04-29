«Руками фюрера». Медведев обвинил бывших союзников в войне против России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гибридную войну против России руками киевского фюрера ведут ее бывшие союзники, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Горький исторический нонсенс заключается в том, что теперь гибридную войну против нас дрожащими руками этого наркофюрера и его убогого рейха ведут сегодня наши бывшие союзники, с которыми мы когда-то пожимали, наши отцы и деды, прадеды уже для многих, руки на Эльбе, вместе освобождали европейские города, в ужасе и не находя слов от отчаяния стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.