«Руками фюрера». Медведев обвинил бывших союзников в войне против России

«Горький исторический нонсенс заключается в том, что теперь гибридную войну против нас дрожащими руками этого наркофюрера и его убогого рейха ведут сегодня наши бывшие союзники, с которыми мы когда-то пожимали, наши отцы и деды, прадеды уже для многих, руки на Эльбе, вместе освобождали европейские города, в ужасе и не находя слов от отчаяния стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».