Международный межпартийный симпозиум на тему «О значении победы над нацизмом. Уроки создания ООН», организованный партией «Единая Россия», прошел вчера в Москве. Мероприятие посвящено 80-летию Победы над нацистской Германией. Но много говорили о сегодняшнем дне: об Украине, которая «оказалась жертвой безответственной и преступной по своей природе власти», о том, что Россия, действуя в союзе с единомышленниками по всему миру, не собирается мириться с проявлениями расизма и неоколониализма. А самое важное, что нельзя допустить уничтожения ценностей, за которые сражались предыдущие поколения. Главные заявления спикеров, — в материале «Газеты.Ru».