Создан ИИ-помощник для автоматизации работы с научным кодом

Как отмечают ученые, их разработка не ограничена использованием каких-то конкретных систем ИИ — пользователь сам может выбрать, какие модели он хочет использовать: GPT-4, LLaMA, GigaChat и другие, если у него есть доступ к данным большим языковым моделям. Как отметил Никитин, в ближайшее время ученые планируют развернуть этот инструмент на серверах Университета ИТМО, что облегчит доступ к нему для других исследователей.