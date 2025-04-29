Создан ИИ-помощник для автоматизации работы с научным кодом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Исследователи из России разработали инструмент на основе больших языковых моделей, который оптимизирует и улучшает хранилища открытого научного кода и делает их более удобными для повторного использования другими научными командами. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Университета ИТМО (Санкт-Петербург).
«Чтобы сделать научные данные более читаемыми и воспроизводимыми, ученые разработали инструмент на основе больших языковых моделей, который улучшает репозитории с открытым научным кодом. Он позволяет создавать открытые репозитории на основе имеющегося кода и научной статьи по реализации предложенного метода. Инструмент будет полезен ученым, например, биологам и химикам, которые не обладают опытом коммерческой разработки и навыками оформления кода», — говорится в сообщении.
Этот инструмент для автоматизации работы с научным кодом был создан группой исследователей из Университета ИТМО под руководством доцента ИТМО Николая Никитина. Он представляет собой мультиагентную систему на основе больших языковых моделей, каждая из которых решает свою задачу: генерацию документации, тестирование и анализ кода, а также подготовку отчетов о необходимых доработках.
Как отмечают ученые, их разработка не ограничена использованием каких-то конкретных систем ИИ — пользователь сам может выбрать, какие модели он хочет использовать: GPT-4, LLaMA, GigaChat и другие, если у него есть доступ к данным большим языковым моделям. Как отметил Никитин, в ближайшее время ученые планируют развернуть этот инструмент на серверах Университета ИТМО, что облегчит доступ к нему для других исследователей.
Исследователи уже протестировали программу на нескольких проектах команд исследователей из ИТМО, а также на проектах зарубежных коллег из Бразилии, которые помогли разработчикам системы проверить функцию автоматического перевода названий файлов и папок на английский язык, чтобы создаваемый открытый код был доступен международному сообществу. В будущем ученые планируют «научить» ИИ решать более сложные задачи разработки научных проектов и еще больше снизить степень требования к начальной готовности кода.