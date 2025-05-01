Вчера в Москве

Утром на высоте кремлевских башен я увидел люльки, казавшиеся меньше спичечной коробки. Они держались там каким-то чудом, будто подвешенные к облакам. В бинокль стало видно, как двое людей, казавшихся крошечными, поставили в люльке лестничку и полезли на звезду. Они принялись ковыряться над ней, над тусклыми ее лучами, вымазанными зеленой краской. В первые же дни войны кремлевские звезды пришлось камуфлировать, потому что золото и гранёные рубины стекол слишком сверкали и могли привлекать внимание воздушных пиратов. Я увидел, как мутная краска маскировки большими пластами спадала вниз. Вчера я узнал, что это не была краска: несмотря на горячку первых дней войны, звезды были обшиты парусиной, а уже сверху была произведена покраска, чтобы не вымазать позолоту и стекло. И вот снова засияли над Кремлем его пять звезд в двадцать пять тысяч свечей.