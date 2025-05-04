«Наша Родина в ходе войны получила первоклассную кадровую армию»

Есть в наших праздниках чудесная пленительная сила, властно захватывающая человека зрелищем полноты всепобеждающей жизни. Особое волнение охватывало нас всякий раз, когда на Красной площади Москвы сходились в мирные годы советские люди на торжества, демонстрации, парады, и каждый такой день был неповторимым и незабываемым. Каким же был наш праздник сейчас, в день 1 мая 1945 года! В исторические дни состоялся парад Красной армии, и вновь ожила, зацвела, брызнула радостью, оживлением, сверкающими красками наша Красная площадь, и тысячи трудящихся снова встретились у стен Кремля под весенним солнцем нашей победы!