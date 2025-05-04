1 мая на Красной площади
Есть в наших праздниках чудесная пленительная сила, властно захватывающая человека зрелищем полноты всепобеждающей жизни. Особое волнение охватывало нас всякий раз, когда на Красной площади Москвы сходились в мирные годы советские люди на торжества, демонстрации, парады, и каждый такой день был неповторимым и незабываемым. Каким же был наш праздник сейчас, в день 1 мая 1945 года! В исторические дни состоялся парад Красной армии, и вновь ожила, зацвела, брызнула радостью, оживлением, сверкающими красками наша Красная площадь, и тысячи трудящихся снова встретились у стен Кремля под весенним солнцем нашей победы!
Народ-победитель вывел на смотр свои войска, овеянные легендарной славой. Никогда ещё не была эта встреча такой гордой и ликующей! Перед цветом страны, виднейшими представителями советского народа, собравшимися на трибунах, выстроились войска. Начиная от новой формы и кончая новым оружием, многое изменилось в нашей армии. Возмужавшая, зрелая, испытанная в боях, обогащённая громадным опытом, во всей своей богатырской мощи стояла армия в ожидании сигнала к параду. С необыкновенной ясностью возникали в сознании каждого слова первомайского приказа великого Сталина:
Наша Родина в ходе войны получила первоклассную кадровую армию, способную отстоять великие социалистические завоевания нашего народа и обеспечить государственные интересы Советского Союза.
И когда на трибуну ленинского мавзолея поднялся тот, кто выковал эту богатырскую силу, кто дал родине оплот и защиту, кто вёл нашу Красную армию — и привёл её к величайшей победе, воздух дрогнул от рукоплесканий, тысячи сердец и взоров устремились к вождю и полководцу — великому Сталину.
Вместе с товарищем Сталиным на трибуну поднялись товарищи Калинин, Ворошилов, Каганович, Микоян, Жданов, Берия, Шверник, Маленков, Вознесенский. На другом крыле мавзолея — генералитет Красной армии. Отдельную трибуну занимают военные атташе иностранных государств и представители союзных нам армий.
В 10 час. начался церемониал парада. Начальник Генерального штаба Красной армии генерал армии А. И. Антонов, приняв рапорт командующего парадом генерал-полковника Артемьева и поздравив войска с праздником, обратился к войскам и советскому народу с речью:
Речь начальника Генерального штаба генерала армии А. И. Антонова на Красной площади 1 мая 1945 г.
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы! Трудящиеся Советского Союза!
От имени и по поручению советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю Вас с международным праздником трудящихся днём Первого Мая!
Советский народ и Красная армия впервые за время Великой Отечественной войны встречают Первое Мая в обстановке, когда наша Родина полностью и навсегда очищена от фашистских захватчиков.
За время зимнего наступления этого года наши доблестные войска нанесли германской армии ряд сокрушительных ударов, в результате которых гитлеровская военная машина оказалась разбитой. Красная Армия овладела большей частью Померанки, Силезией, заняла значительную часть Бранденбургской провинции, вступила в провинцию Мекленбург и сейчас громит гитлеровские войска в сердце фашистского логова — Берлине.
Советские и союзные нам англо-американские войска рассекли фронт немецких войск и соединились в центре Германии. Так на деле претворяются в жизнь исторические решения Крымской конференции.
Красная армия освободила от немецких захватчиков Польшу, половину Чехословакии и изгнала немцев из Венгрии. Войска Красной армии вступили на территорию Австрии и освободили её столицу — Вену.
Рука об руку с Красной армией мужественно сражаются против гитлеровцев войска Польши, Югославии, Чехословакии Болгарии и Румынии. Да здравствует могучий советский народ! Да здравствует международный праздник трудящихся — Первое Мая!
Красная армия не ставит своей целью захват чужих земель и порабощение других народов, в том числе и германского. Да, вот почему все свободолюбивые народы мира смотрят на Красную армию с чувством великой благодарности и глубокого уважения.
Наступление Красной армии в текущем году опрокинуло все расчёты гитлеровских стратегов на неприступность обороны немецких границ. Эта оборона сокрушена. Хребет германской армии сломлен. Хвалёный германский генеральный штаб окончательно обанкротился, а стратегия немецкой армии разбита превосходством стратегии Красной армии. Гитлеровская Германия совершенно изолирована и лишена всех своих союзников, если не считать Японии.
Великие победы Красной армии основаны на преимуществах нашего советского строя, на превосходстве нашей идеологии, идеологии мира и дружбы между народами, на великом героизме трудящихся нашей Родины. Советские рабочие, крестьяне и интеллигенция показывают образцы самоотверженного труда и обеспечивают фронт всем необходимым для полного разгрома врага.
В ожесточённых битвах против немецких захватчиков наше великое Советское государство выдержало все испытания, закалилось и стало ещё более могучим.
Своими великими победами на фронте и в тылу мы обязаны правильному руководству нашей партии, нашего правительства.
Товарищи!
Задача теперь состоит в том, чтобы добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать.
Под знаменем Ленина — Сталина вперёд, к полной и окончательной победе над гитлеровской Германией!
Да здравствуют победоносные Красная армия и Военно-морской флот! Да здравствует наша славная партия большевиков!
Да здравствует наш мудрый вождь — Главнокомандующий великий Сталин!
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Последние слова тов. Антонова тонут в громе праздничного артиллерийского салюта. Гулкое эхо множит раскаты орудийных залпов, и за ними вдруг рождаются, плывут над площадью мощные и торжественные звуки государственного гимна.
На мгновение площадь стихает. Войска перестраиваются к торжественному маршу. Барабанная дробь — и части Московского гарнизона начинают марш. Чёткие, слитные колонны движутся вдоль площади, мимо мавзолея. Первым идёт сводный офицерский полк Народного комиссариата обороны. За ним следуют военные академии: им. Фрунзе, им. Дзержинского, им. Сталина, им. Жуковского, им. Куйбышева, им. Ворошилова. Слушатели академий — цвет нашей армии, лучшие кадровые командиры. Почти у каждого на груди — боевые ордена. Они сочетают практический опыт с научным знанием, и сталинская наука побеждать — их знамя и оружие. За академиями проходят в марше слушатели военных школ, курсов, училищ. Общий восторг вызывает стройная колонна военных моряков — учеников военно-морского училища.
Впервые в параде принимают участие воспитанники Суворовского училища. Чёткость, выправка, великолепный строй суворовцев вызывают восхищение. Тонкие фигурки в чёрной с красным форме и в белых перчатках, строгие ряды, гордая осанка — как не рукоплескать этим самым маленьким воинам, будущим офицерам, наследникам нашей военной славы!
Когда смотришь на это торжественное шествие, на свежие, открытые, мужественные лица, на удивительно красивые и разнообразные парадные формы, думаешь: какими прекрасными делает людей наша Красная армия!
На площадь вступают боевые армейские части. Пехота, конница, артиллерия. Их знамёна овеяны боевой славой. В каких местах, в каких сражениях побывали эти знамёна! Иные из них украшены орденами.
На площадь вступает могучая военная техника. Разнокалиберные полевые орудия, мортиры и гаубицы, гвардейские миномёты, огромные дальнобойные орудия особой мощности — всё это создание наших конструкторов, нашей промышленности, нашей военной и технической мысли. Сталинская военная наука сделала артиллерию «богом войны», и ни одна армия в мире не может похвастать такой артиллерией, какой гордятся советские артиллеристы. Ажурные конструкции гвардейских миномётов и массивные стволы тяжёлой артиллерии, влекомые тягачами отдельно от лафетов, — всё это мощное огневое хозяйство, перед которым трепещет враг, — открыто взорам советских людей.
От здания Исторического музея начинают двигаться бронетанковые и механизированные войска. Проходят юркие мотоциклы, броневики, самоходные орудия, тяжёлые танки. Самоходные орудия Красная площадь видит впервые. Это — новое оружие, но каким оно показало себя в боях! А старые наши знакомые — танки «Т- 34», выдержавшие испытание в состязании с немецкой техникой, проходят перед трибунами плавно, легко и бесшумно. Их тоже изменила война — различные модификации и усовершенствования придали им новые черты, новые свойства, новые качества.
Последними проходят тяжёлые танки— те, что своими гусеницами раздавили последние надежды гитлеровцев. Танки, приводящие в ужас вражеские войска. Танки, которые сейчас движутся по берлинским улицам и дальше — от Берлина на запад, к Эльбе.
В то время как последняя танковая колонна уходила с площади, в воздухе появились самолёты. Они шли в спокойном, торжественном строю.
Он показал, почему знамя нашей победы развевается над Берлином. Он показал будущее нашей страны, раз и навсегда ограждённой щитом Красной армии. Советский народ увидел, какой стала наша армия в ходе войны. Она ещё не вернулась с поля боя, но мы уже приняли её в свои объятия.
Наша родина получила в ходе войны первоклассную кадровую армию. Четыре года сражений не истощили, но умножили её силы. Эта армия, ведомая гениальным вождём и полководцем великим Сталиным, сумела отстоять великие социалистические завоевания нашего народа. Она сумеет обеспечить и в будущем государственные интересы Советского Союза — наша героическая сталинская Красная армия!