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«Наша Родина в ходе войны получила первоклассную кадровую армию»

Репортаж с парада, прошедшего 1 мая 1945 года на Красной площади.

Источник: Известия

1 мая на Красной площади

Есть в наших праздниках чудесная пленительная сила, властно захватывающая человека зрелищем полноты всепобеждающей жизни. Особое волнение охватывало нас всякий раз, когда на Красной площади Москвы сходились в мирные годы советские люди на торжества, демонстрации, парады, и каждый такой день был неповторимым и незабываемым. Каким же был наш праздник сейчас, в день 1 мая 1945 года! В исторические дни состоялся парад Красной армии, и вновь ожила, зацвела, брызнула радостью, оживлением, сверкающими красками наша Красная площадь, и тысячи трудящихся снова встретились у стен Кремля под весенним солнцем нашей победы!

Народ-победитель вывел на смотр свои войска, овеянные легендарной славой. Никогда ещё не была эта встреча такой гордой и ликующей! Перед цветом страны, виднейшими представителями советского народа, собравшимися на трибунах, выстроились войска. Начиная от новой формы и кончая новым оружием, многое изменилось в нашей армии. Возмужавшая, зрелая, испытанная в боях, обогащённая громадным опытом, во всей своей богатырской мощи стояла армия в ожидании сигнала к параду. С необыкновенной ясностью возникали в сознании каждого слова первомайского приказа великого Сталина:

Наша Родина в ходе войны получила первоклассную кадровую армию, способную отстоять великие социалистические завоевания нашего народа и обеспечить государственные интересы Советского Союза.

И когда на трибуну ленинского мавзолея поднялся тот, кто выковал эту богатырскую силу, кто дал родине оплот и защиту, кто вёл нашу Красную армию — и привёл её к величайшей победе, воздух дрогнул от рукоплесканий, тысячи сердец и взоров устремились к вождю и полководцу — великому Сталину.

Вместе с товарищем Сталиным на трибуну поднялись товарищи Калинин, Ворошилов, Каганович, Микоян, Жданов, Берия, Шверник, Маленков, Вознесенский. На другом крыле мавзолея — генералитет Красной армии. Отдельную трибуну занимают военные атташе иностранных государств и представители союзных нам армий.

В 10 час. начался церемониал парада. Начальник Генерального штаба Красной армии генерал армии А. И. Антонов, приняв рапорт командующего парадом генерал-полковника Артемьева и поздравив войска с праздником, обратился к войскам и советскому народу с речью:

Речь начальника Генерального штаба генерала армии А. И. Антонова на Красной площади 1 мая 1945 г.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы! Трудящиеся Советского Союза!

От имени и по поручению советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю Вас с международным праздником трудящихся днём Первого Мая!

Советский народ и Красная армия впервые за время Великой Отечественной войны встречают Первое Мая в обстановке, когда наша Родина полностью и навсегда очищена от фашистских захватчиков.

За время зимнего наступления этого года наши доблестные войска нанесли германской армии ряд сокрушительных ударов, в результате которых гитлеровская военная машина оказалась разбитой. Красная Армия овладела большей частью Померанки, Силезией, заняла значительную часть Бранденбургской провинции, вступила в провинцию Мекленбург и сейчас громит гитлеровские войска в сердце фашистского логова — Берлине.

Советские и союзные нам англо-американские войска рассекли фронт немецких войск и соединились в центре Германии. Так на деле претворяются в жизнь исторические решения Крымской конференции.

Знамёна боевых частей Красной армии покрыты не только неувядаемой славой блистательных побед, но и лаврами армии, освободившей цивилизацию от фашистского гнёта, а народы Европы—от рабства и надругательства немецких варваров.

Красная армия освободила от немецких захватчиков Польшу, половину Чехословакии и изгнала немцев из Венгрии. Войска Красной армии вступили на территорию Австрии и освободили её столицу — Вену.

Рука об руку с Красной армией мужественно сражаются против гитлеровцев войска Польши, Югославии, Чехословакии Болгарии и Румынии. Да здравствует могучий советский народ! Да здравствует международный праздник трудящихся — Первое Мая!

Красная армия не ставит своей целью захват чужих земель и порабощение других народов, в том числе и германского. Да, вот почему все свободолюбивые народы мира смотрят на Красную армию с чувством великой благодарности и глубокого уважения.

Наступление Красной армии в текущем году опрокинуло все расчёты гитлеровских стратегов на неприступность обороны немецких границ. Эта оборона сокрушена. Хребет германской армии сломлен. Хвалёный германский генеральный штаб окончательно обанкротился, а стратегия немецкой армии разбита превосходством стратегии Красной армии. Гитлеровская Германия совершенно изолирована и лишена всех своих союзников, если не считать Японии.

В ходе войны Красная армия приобрела огромный боевой опыт. Она стала первоклассной кадровой армией, на деле доказавшей свою способность обеспечить кровные интересы нашего государства.

Великие победы Красной армии основаны на преимуществах нашего советского строя, на превосходстве нашей идеологии, идеологии мира и дружбы между народами, на великом героизме трудящихся нашей Родины. Советские рабочие, крестьяне и интеллигенция показывают образцы самоотверженного труда и обеспечивают фронт всем необходимым для полного разгрома врага.

В ожесточённых битвах против немецких захватчиков наше великое Советское государство выдержало все испытания, закалилось и стало ещё более могучим.

Своими великими победами на фронте и в тылу мы обязаны правильному руководству нашей партии, нашего правительства.

Товарищи!

Мировая война, развязанная гитлеровскими разбойниками, в Европе подходит к концу. Враг находится при последнем издыхании, и дни его сочтены.

Задача теперь состоит в том, чтобы добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать.

Под знаменем Ленина — Сталина вперёд, к полной и окончательной победе над гитлеровской Германией!

Да здравствуют победоносные Красная армия и Военно-морской флот! Да здравствует наша славная партия большевиков!

Да здравствует наш мудрый вождь — Главнокомандующий великий Сталин!

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Источник: РИА "Новости"

Последние слова тов. Антонова тонут в громе праздничного артиллерийского салюта. Гулкое эхо множит раскаты орудийных залпов, и за ними вдруг рождаются, плывут над площадью мощные и торжественные звуки государственного гимна.

На мгновение площадь стихает. Войска перестраиваются к торжественному маршу. Барабанная дробь — и части Московского гарнизона начинают марш. Чёткие, слитные колонны движутся вдоль площади, мимо мавзолея. Первым идёт сводный офицерский полк Народного комиссариата обороны. За ним следуют военные академии: им. Фрунзе, им. Дзержинского, им. Сталина, им. Жуковского, им. Куйбышева, им. Ворошилова. Слушатели академий — цвет нашей армии, лучшие кадровые командиры. Почти у каждого на груди — боевые ордена. Они сочетают практический опыт с научным знанием, и сталинская наука побеждать — их знамя и оружие. За академиями проходят в марше слушатели военных школ, курсов, училищ. Общий восторг вызывает стройная колонна военных моряков — учеников военно-морского училища.

Впервые в параде принимают участие воспитанники Суворовского училища. Чёткость, выправка, великолепный строй суворовцев вызывают восхищение. Тонкие фигурки в чёрной с красным форме и в белых перчатках, строгие ряды, гордая осанка — как не рукоплескать этим самым маленьким воинам, будущим офицерам, наследникам нашей военной славы!

Когда смотришь на это торжественное шествие, на свежие, открытые, мужественные лица, на удивительно красивые и разнообразные парадные формы, думаешь: какими прекрасными делает людей наша Красная армия!

На площадь вступают боевые армейские части. Пехота, конница, артиллерия. Их знамёна овеяны боевой славой. В каких местах, в каких сражениях побывали эти знамёна! Иные из них украшены орденами.

Вот знаменосцы несут впереди своё гвардейское знамя. Оно сейчас тоже впервые на Красной площади — советская гвардия возникла в годы войны, в ходе боёв, и, прежде чем прийти к подножию ленинского мавзолея, она пронесла своё осенённое образом Ленина знамя через многие страны и столицы Европы.

На площадь вступает могучая военная техника. Разнокалиберные полевые орудия, мортиры и гаубицы, гвардейские миномёты, огромные дальнобойные орудия особой мощности — всё это создание наших конструкторов, нашей промышленности, нашей военной и технической мысли. Сталинская военная наука сделала артиллерию «богом войны», и ни одна армия в мире не может похвастать такой артиллерией, какой гордятся советские артиллеристы. Ажурные конструкции гвардейских миномётов и массивные стволы тяжёлой артиллерии, влекомые тягачами отдельно от лафетов, — всё это мощное огневое хозяйство, перед которым трепещет враг, — открыто взорам советских людей.

От здания Исторического музея начинают двигаться бронетанковые и механизированные войска. Проходят юркие мотоциклы, броневики, самоходные орудия, тяжёлые танки. Самоходные орудия Красная площадь видит впервые. Это — новое оружие, но каким оно показало себя в боях! А старые наши знакомые — танки «Т- 34», выдержавшие испытание в состязании с немецкой техникой, проходят перед трибунами плавно, легко и бесшумно. Их тоже изменила война — различные модификации и усовершенствования придали им новые черты, новые свойства, новые качества.

Последними проходят тяжёлые танки— те, что своими гусеницами раздавили последние надежды гитлеровцев. Танки, приводящие в ужас вражеские войска. Танки, которые сейчас движутся по берлинским улицам и дальше — от Берлина на запад, к Эльбе.

В то время как последняя танковая колонна уходила с площади, в воздухе появились самолёты. Они шли в спокойном, торжественном строю.

Это был парад нашей мощи, нашей силы, рождённой социалистическим строем.

Он показал, почему знамя нашей победы развевается над Берлином. Он показал будущее нашей страны, раз и навсегда ограждённой щитом Красной армии. Советский народ увидел, какой стала наша армия в ходе войны. Она ещё не вернулась с поля боя, но мы уже приняли её в свои объятия.

Наша родина получила в ходе войны первоклассную кадровую армию. Четыре года сражений не истощили, но умножили её силы. Эта армия, ведомая гениальным вождём и полководцем великим Сталиным, сумела отстоять великие социалистические завоевания нашего народа. Она сумеет обеспечить и в будущем государственные интересы Советского Союза — наша героическая сталинская Красная армия!