Печать… самое острое и самое сильное орудие нашей партии.
Самое острое и самое сильное орудие нашей партии.
Сегодня День большевистской печати. В нынешнем году он отмечается в обстановке исторических побед героической Красной армии.
Советский народ всегда высоко ценил большевистское слово — правдивое, ясное своей целеустремленностью и вдохновляющее своей убежденностью. Глубокая принципиальность, высокая идейность, непримиримая и последовательная борьба за кровные интересы советского народа — вот что отличает нашу печать, вот основа, на которой выросла вся печать великой советской державы. Печать, как учит великий Сталин, является самым острым и самым сильным орудием нашей партии. Она призвана нести в массы победоносные идеи партии Ленина — Сталина, она должна быть призывным колоколом, который сплачивает советский народ, мобилизует и организует его на выполнение великих исторических задач. Высокое назначение большевистской печати делает ее близкой и родной для самых широких народных масс.
В годы Великой Отечественной войны наш народ использовал печать как могучее оружие в борьбе с врагом. Наша печать, являясь трибуной советских патриотов, сплачивает все силы Советского государства, укрепляет морально-политическое единство советского общества, развивает и укрепляет ленинско-сталинскую идеологию дружбы народов.
Свободно и вольно звучит со страниц нашей печати голос советского народа. У нас сейчас, кроме центральных газет, выходит около 300 областных, краевых и республиканских газет и больше трех тысяч районных и городских. В Красной армии издаются не только фронтовые газеты, но также армейские, корпусные, бригадные и дивизионные. Советские газеты выпускаются больше чем на ста языках народов СССР. Даже в сложных военных условиях государство обеспечивает своих воинов газетой на их родном языке. Только на одном из действующих фронтов, кроме русской газеты, выходят газеты на узбекском, казахском, татарском, грузинском, армянском, азербайджанском, латышском и литовском языках.
Под руководством великой партии Ленина — Сталина советский народ одержал величайшую историческую победу над немецко-фашистскими захватчиками. Гитлеровская Германия разбита.
Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена, когда Красная армия отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и Сталинградом. Ныне наши победоносные войска громят вооружённые силы противника в центре Германии, далеко за Берлином, на реке Эльба.
На страницах большевистской печати мы воочию видим, как формировался и осуществлялся великий подвиг советского народа, который своей самоотверженной борьбой спас свободу и независимость нашей Родины, спас цивилизацию Европы от немецко-фашистских погромщиков.
Советская печать на всем протяжении нынешней войны показывала историческое значение борьбы нашего народа против гитлеровских разбойников. Она несла в массы мудрые указания вождя и учителя советского народа товарища Сталина о задачах Отечественной войны, о великой освободительной миссии Красной армии. Вся ее мобилизующая сила была направлена на разгром ненавистного врага.
Возвышенны и благородны черты советского человека — защитника своей Родины! Ему присущи мужество, смелость, отвага и бесстрашие в борьбе с врагами. Эти качества, воспитанные большевистской партией, с особой силой проявились в дни Отечественной войны и на полях сражений, и в трудовой доблести работников советского тыла. На примере передовых людей большевистская печать воспитывает широкие массы в духе преданности и любви к советской Родине.
В Красной армии большевистская печать помогает изучать богатый опыт боев, закреплять и распространять этот опыт, способствует непрерывному росту боевой мощи Красной армии. В советском тылу печать повседневно обогащает рабочих, колхозников, интеллигенцию производственно-техническим опытом лучших людей и коллективов нашего народного хозяйства.
Советская печать — подлинно народная печать. Она отражает интересы нашего народа, опирается на широкие народные массы. Сталинская конституция «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя» гарантирует гражданам СССР свободу слова и свободу печати. Широкие массы трудящихся активно используют свои права. Рядом со сравнительно небольшим отрядом журналистов-профессионалов у нас выросла огромная армия рабкоров, селькоров и военкоров. Их патриотическая деятельность имеет исключительное значение для дела народа, для дела нашей партии. Они являются, по выражению товарища Сталина, командирами общественного мнения.
Единые в своей любви к советской Родине и ненависти к ее врагам, советские люди часто выступают в нашей печати целыми коллективами. Они обращаются к великому вождю со своими мыслями, обобщением своего опыта и планами на будущее. В таких коллективных выступлениях голос народный звучит особенно значительно, они высоко поднимают нашу большевистскую печать.
Советская печать завоевала себе почетное место во всей мировой печати. Все свободолюбивое человечество прислушивается к голосу советской прессы, к правдивому голосу могучего советского народа.
Товарищ Сталин в первомайском приказе поставил перед нашим народом и Красной армией задачу доконать фашистского зверя. Работников советского тыла он призвал упорным и неутомимым трудом умножать всестороннюю помощь фронту, быстрее залечивать раны, нанесенные войной, еще выше поднимать мощь Советского государства. Советская печать обязана быстро довести до сознания каждого советского человека приказ великого Сталина.
Сейчас в обстановке победоносного завершения Великой Отечественной войны перед нашим государством и всем советским народом стоят новые задачи. И к нашей, советской, печати предъявляются еще более повышенные требования. Она должна неустанно поднимать свой идейный уровень, сплачивать и вооружать наш народ для успешного выполнения новых исторических задач.
Большевистская печать, руководимая партией Ленина — Сталина, успешно выполнит свои ответственные задачи. Она и впредь будет помогать советскому народу возвеличивать могущество и славу социалистической отчизны.