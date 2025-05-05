Советский народ всегда высоко ценил большевистское слово

Свободно и вольно звучит со страниц нашей печати голос советского народа. У нас сейчас, кроме центральных газет, выходит около 300 областных, краевых и республиканских газет и больше трех тысяч районных и городских. В Красной армии издаются не только фронтовые газеты, но также армейские, корпусные, бригадные и дивизионные. Советские газеты выпускаются больше чем на ста языках народов СССР. Даже в сложных военных условиях государство обеспечивает своих воинов газетой на их родном языке. Только на одном из действующих фронтов, кроме русской газеты, выходят газеты на узбекском, казахском, татарском, грузинском, армянском, азербайджанском, латышском и литовском языках.