День Победы — исторический день. Хроника его войдет в учебники

Я являюсь уполномоченным главнокомандующего Эйзенхауэра. Очень рад приветствовать советских маршалов и генералов, а также войска Красной армии. Особенно я рад потому, что приветствую вас в Берлине. Союзники на западе и востоке в результате сотрудничества проделали колоссальную работу. Мне оказана большая честь — передать самые теплые приветствия нашему русскому союзнику.