День Победы — исторический день. Хроника его войдет в учебники

Акт о военной капитуляции
- Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, — Верховному главнокомандованию армии и одновременно Верховному командованию Союзных экспедиционных сил.
- Германское Верховное командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23:01 по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзного верховного командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны.
- Германское верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным главнокомандованием Красной армии и Верховным командованием Союзных экспедиционных сил.
- Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным объединенными нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.
- В случае, если немецкое Верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное командование Красной армии, а также Верховное командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми.
- Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными.
Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине.
От имени Германского верховного командования — Кейтель, Фридебург, Штумпф. По уполномочию Верховного главнокомандования Красной армии маршала Советского Союза Г. Жукова. По уполномочию Верховного командующего экспедиционными силами союзников, главного маршала авиации Теддера. При подписании также присутствовали в качестве свидетелей командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, главнокомандующий Французской армией генерал Делатр де Тассиньи.
8 мая в Берлине
Восьмое мая 1945 года — исторический день. Событиям его будут посвящены книги. Хроника его войдет в учебники и справочники. Счастлив тот, кто был свидетелем незабываемых сцен.
Знаменательный день начался в аэропорту Темпельгоф. Огромные ангары его украшены голенастыми, горбоносыми орлами, в стиле той аляповатой, грубой прусской скульптуры, которая так характерна для Берлина. Мы проезжаем мимо глубоких воронок, мимо крошева немецких самолетов, мимо обломков строений.
На аэродроме оживление. Около советских истребителей дежурят летчики, участники многих воздушных боев. Прибыли машины с генералами Красной армии, представителями советской печати, операторами кинохроники.
Хочется запомнить каждую деталь этого замечательного дня. Зной в воздухе. На древках, воткнутых в землю, развеваются государственные флаги союзных держав. Вокруг — туманный силуэт Берлина. Прилетели из Москвы члены американского посольства. Они легли на траве аэродромного поля, пестро желтеющего цветами, и нетерпеливо вглядываются в белесое берлинское небо.
С могучим жужжанием взвиваются в воздух 18 советских истребителей. Их ведет майор Тюлькин, участник героических боев под Сталинградом. Они летят на запад, навстречу союзным делегациям. Это будет их почетный эскорт.
13 часов 50 минут. Слышен рокот приближающихся тяжелых самолетов. В воздухе появляются два «Дугласа», затем приближается третий. Сделав над аэродромом два приветственных круга, первым идет на посадку «Дуглас» серебристого цвета. Машина подруливает к бетонной площадке, разворачивается. Открываются двери, из кабины выходит представитель Верховного командования — экспедиционных сил союзников, главный маршал авиации Теддер. За ним следуют командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, командующий военно-морскими силами союзников в Европе адмирал Бэрроу. Приземляются и две других машины.
Сэра Теддера, генерала Спаатса, адмирала Бэрроу встречают и приветствуют генерал армии Соколовский, начальник гарнизона и комендант города Берлина генерал-полковник Берзарин, генерал-лейтенанты Боков и Васильев. Сводный оркестр исполняет гимны трех великих союзных держав. Полковник Лебедев отдает рапорт сэру Теддеру. Глава делегации вместе с прибывшими обходит почетный караул.
— Этим парадом, — говорит сэр Теддер, — нам оказана большая честь. В ответ над аэродромом гремит многоголосое «ура!».
Сэр Теддер подходит к микрофону и произносит несколько слов.
Он говорит:
Я являюсь уполномоченным главнокомандующего Эйзенхауэра. Очень рад приветствовать советских маршалов и генералов, а также войска Красной армии. Особенно я рад потому, что приветствую вас в Берлине. Союзники на западе и востоке в результате сотрудничества проделали колоссальную работу. Мне оказана большая честь — передать самые теплые приветствия нашему русскому союзнику.
Опускается четвертый «Дуглас». В нем доставлены представители разбитой, разгромленной германской армии. Они пошли кучкой, держась с какой-то деревянной напряженностью, не оглядываясь по сторонам, чтобы не видеть Берлина.
Впереди идет фельдмаршал Кейтель, нервически сжимая в руке маршальский жезл. За ним — генерал-адмирал Фридебург и генерал-полковник Штумпф.
Многое вспоминалось при взгляде на них: и раны Сталинграда, и страдания Ленинграда, Ковентри, и горечь Компьена. Понурые, мрачные идут немцы мимо развевающихся государственных флагов союзных стран, реющих над Темпельгофом.
Машина с немцами проехала сквозь Берлин по пути к дому, где поверженному врагу предстоит подписать безоговорочную капитуляцию Германии.
На Франкфуртер-аллее воздвигнута арка. Она увенчана изображением ордена Победы. Ее украшает надпись: «Красной армии слава!» Машина с немцами проехала рядом с этой аркой. Для них она арка бесславного поражения.
За аркой начинается район Карлсхорст. Название это отныне останется в веках. Здесь стоит здание Военно-инженерного училища. Его изображение войдет в школьные учебники как символ победы над фашизмом. В этом здании 8 мая 1945 года Германия подписала капитуляцию.
В промежуток времени между прибытием представителей союзного командования и подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии состоялся визит главного маршала авиации Теддера к маршалу Советского Союза Жукову. Сэр Теддер поздравил маршала Жукова с победой. В память исторического события он передал ему нарядное белое шелковое знамя. Тов. Жуков в свою очередь поздравил представителей союзного командования.
Подписание акта о безоговорочной капитуляции состоялось глубоким вечером в большом и строгом зале Военно-инженерного училища. Для участников конференции приготовлены длинные столы. Зал украшен флагами Советского Союза, США, Великобритании, Франции.
Напряженное ожидание. Взоры устремлены к двери. В зал входят маршал Советского Союза Жуков, главный маршал авиации Теддер и остальные союзные представители. Кресла, стоящие под национальными флагами, занимают маршал Жуков, сэр Теддер, генерал Спаатс, заместитель народного комиссара иностранных дел Вышинский, адмирал Бэрроу, генерал Делатр де Тассиньи. В зале много генералов Красной армии, участников боев за Берлин.
Обращаясь к присутствующим, маршал Советского Союза Жуков говорит:
— Господа, мы собрались здесь: по уполномочию Верховного главнокомандования Красной армии — заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Жуков, по уполномочию Верховного главнокомандования экспедиционных сил союзников — главный маршал авиации Теддер; здесь также присутствуют генерал-полковник американской армии Спаатс, от французской армии — генерал Делатр де Тассиньи — принять условия безоговорочной капитуляции от командования Вооруженных сил Германии. Я предлагаю приступить к работе и пригласить сюда уполномоченных германского командования.
— Пригласите сюда представителей немецкого верховного главнокомандования для принятия условий безоговорочной капитуляции.
Входят генерал-фельдмаршал германской армии Кейтель, генерал-адмирал Фридебург, генерал-полковник Штумпф в сопровождении адъютантов.
Снова говорит маршал Жуков:
Господа, сейчас предстоит подписание акта безоговорочной капитуляции. Я обращаюсь к представителям германского верховного главнокомандования с вопросами, имеют ли они на руках акт, познакомились ли с ним, согласны ли представители германского командования подписать этот акт.
С этими же вопросами к представителям командования немецкой армии обращается главный маршал авиации Теддер.
— Да, я согласен, — тихо произносит Кейтель и передает маршалу Жукову документ Главной ставки, подписанный гросс-адмиралом Деницем, уполномачивающий Кейтеля как шефа командования вооруженными силами и одновременно как командующего армии, фон-Фридебурга — как командующего военно-морскими силами, Штумпфа — как представителя воздушных сил, — подписать акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Необходимые формальности соблюдены. Маршал Жуков предлагает уполномоченным верховного командования германской армии подойти к столу и подписать акт. Один за другим Кейтель, Фридебург, Штумпф подписывают акт.
Акт подписан. Один экземпляр акта, составленного на трех языках, вручается фельдмаршалу Кейтелю. Маршал Советского Союза Жуков объявляет:
— Немецкая делегация может удалиться.
Авторы: Л. Кудреватых, Л. Славин. Берлин, 9 мая.