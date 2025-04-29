Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет

«В Перми по состоянию на 20.00 (18.00 мск — ред.) на городской метеостанции выпало 22 миллиметра осадков в виде снега (4 миллиметра ночью и 18 миллиметров днем), пока это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года (тогда выпало 23 миллиметра за сутки, но ветер был значительно слабее)», — говорится в сообщении.