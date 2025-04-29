Снегопад в Перми стал самым сильным за 15 лет

ПЕРМЬ, 29 апр — РИА Новости. Снегопад в Перми 28 апреля стал самым сильным в городе за последние 15 лет, к вечеру в городе выпало 22 миллиметра осадков в виде снега, сообщает центр геоинформационных систем Пермского госуниверситета.
«В Перми по состоянию на 20.00 (18.00 мск — ред.) на городской метеостанции выпало 22 миллиметра осадков в виде снега (4 миллиметра ночью и 18 миллиметров днем), пока это самый сильный снегопад в городе с 27 апреля 2010 года (тогда выпало 23 миллиметра за сутки, но ветер был значительно слабее)», — говорится в сообщении.
В университете уточнили, что прирост снежного покрова можно оценивать в 20−25 сантиметров. При этом снегопад может завершиться к утру.