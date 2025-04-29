SHOT: блогер и коуч Кирокорова Тлиашинова задолжала ФНС 460 млн рублей

Уже в 2024 году Тлиашинова не владела ни одной компанией. Как писали «Известия», четыре из пяти фирм, в которых она была совладельцем и генеральным директором, были ликвидированы одна за другой. Коучу не принадлежала и ее собственная академия разборов. По данным СПАРК, в 2022 году она перешла в собственность некой Фатиме Хашукоевой. Эксперты, опрошенные изданием, отмечали, что Тлиашинова может использовать ту же схему ухода от налогов, что и Елена Блиновская.