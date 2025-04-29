В России начали показывать фильм «Грешники» с Майлом Б. Джорданом

В людях все это явно отзывается — на сегодняшний день из «Грешников» вырисовывается фильм года. Что пресса в восторге — это ладно, но ведь и ~довольные толпы зрителей обеспечивают картине настолько сумасшедший сарафан, что по итогам второго уикенда в домашнем прокате касса просела всего на 6% по сравнению с премьерными выходными; так попросту не бывает~. Ютьюбовский ролик, где Куглер десять минут рассказывает, почему важно увидеть «Грешников» в аймаксе (на нас это, понятно, не распространяется), воспроизвели свыше 400 тысяч раз, а твит с этим видео набрал более 16 млн просмотров. Так тоже не бывает — но вот мы здесь. Думается, ради такого действительно не жалко продать душу. Тем более что к Куглеру она в любом случае вернется: по условиям договора с Warner Bros., через 25 лет права на «Грешников» станут принадлежать ему. Была ли и эта сделка заключена на перекрестке, история умалчивает.