Сибирское отделение РАН разработало программу развития до 2035 года

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Программу развития научных центров до 2035 года разработали в Сибирском отделении Российской академии наук (РАН), крупнейшем региональном отделении академии. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС председатель отделения Валентин Пармон.
«Программа комплексного развития Сибирского отделения предусматривает, прежде всего, возможность экспертизы отделения, чтобы программы всех субъектов под крылом СО РАН, были взаимоувязаны, чтобы работали кумулятивно, чтобы там были предусмотрены кадры, наука, и связь не просто с производством, а с бизнесом», — сказал он.
Он добавил, что первый вариант программы уже разработан и находится на рассмотрении в различных федеральных органах исполнительной власти. Она будет работать до 2035 года.
Ранее зампредседателя СО РАН, академик Дмитрий Маркович, что среди целей отделения на ближайшие годы рост обрабатывающей промышленности на 40% в регионах присутствия СО РАН, увеличение затрат на научно-исследовательские работы до 2% ВРП территории ответственности СО РАН и удвоение инвестиций на эти цели со стороны частного бизнеса, увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг в 1,5 раза, увеличение выручки малых технологических компаний в сибирском макрорегионе в 7 раз. Маркович отмечал, что одним из механизмов воплощения плана развития СО РАН должны стать межрегиональные интеграционные проекты, которые бы объединили компетенции и сильные научно-производственные стороны различных регионов в интересах развития экономики.
Сибирское отделение Российской академии наук — крупнейшее региональное объединение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных организаций РАН на территории Сибири. Сосредоточены в трех федеральных округах, шести областях, трех краях и четырех республиках общей площадью около 11 млн кв. км.