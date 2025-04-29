Сибирское отделение РАН разработало программу развития до 2035 года

Ранее зампредседателя СО РАН, академик Дмитрий Маркович, что среди целей отделения на ближайшие годы рост обрабатывающей промышленности на 40% в регионах присутствия СО РАН, увеличение затрат на научно-исследовательские работы до 2% ВРП территории ответственности СО РАН и удвоение инвестиций на эти цели со стороны частного бизнеса, увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг в 1,5 раза, увеличение выручки малых технологических компаний в сибирском макрорегионе в 7 раз. Маркович отмечал, что одним из механизмов воплощения плана развития СО РАН должны стать межрегиональные интеграционные проекты, которые бы объединили компетенции и сильные научно-производственные стороны различных регионов в интересах развития экономики.