Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед объявил конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ

Совфед проведет конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Совет Федерации открывает прием работ в рамках конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в российских СМИ, в этом году основная номинация посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба СФ.

«В год 80-летия Победы наш главный долг — обеспечить преемственность сохранения памяти и передачи будущим поколениям правды о подвиге советского народа-победителя. В этой преемственности залог нашей национальной чести, достоинства, нашей сплочённости, духовной и нравственной силы», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова цитирует пресс-служба палаты.

По мнению законодателя, именно честная, ответственная журналистика способна и должна решать эту задачу государственной важности.

«Объявляя “Победную” номинацию, мы ждём от участников конкурса глубоких, проникновенных материалов, вызывающих живой отклик у широкой аудитории», — подчеркнула Матвиенко.

Конкурс «Совет Федерации — палата регионов» проводится при поддержке Союза журналистов России. В нем могут участвовать как редакции СМИ, профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов.

Работы принимаются по четырем номинациям, среди них «Год в жизни страны» — о мероприятиях и инициативах, связанных с 80-летием Великой Победы и проведением в России Года защитника Отечества.

Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2025 года.