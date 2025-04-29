Совфед объявил конкурс на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Совет Федерации открывает прием работ в рамках конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в российских СМИ, в этом году основная номинация посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба СФ.
«В год 80-летия Победы наш главный долг — обеспечить преемственность сохранения памяти и передачи будущим поколениям правды о подвиге советского народа-победителя. В этой преемственности залог нашей национальной чести, достоинства, нашей сплочённости, духовной и нравственной силы», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ее слова цитирует пресс-служба палаты.
По мнению законодателя, именно честная, ответственная журналистика способна и должна решать эту задачу государственной важности.
«Объявляя “Победную” номинацию, мы ждём от участников конкурса глубоких, проникновенных материалов, вызывающих живой отклик у широкой аудитории», — подчеркнула Матвиенко.
Конкурс «Совет Федерации — палата регионов» проводится при поддержке Союза журналистов России. В нем могут участвовать как редакции СМИ, профессиональные журналисты, так и учащиеся школ журналистики и студенты профильных факультетов.
Работы принимаются по четырем номинациям, среди них «Год в жизни страны» — о мероприятиях и инициативах, связанных с 80-летием Великой Победы и проведением в России Года защитника Отечества.
Заявки на конкурс принимаются до 1 декабря 2025 года.