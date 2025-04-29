Более десяти тысяч школьников приняли участие в марафоне «Знание. Первые»

«Поэтому так важно, что сами ветераны Великой Отечественной войны, что герои специальной военной операции приходят к ребятам. Более 20 героев специальной военной операции, 10 героев России, военкоры, которые в течение этого дня тоже встречались с ребятами и продолжат это сегодня и завтра», — подчеркнул он.