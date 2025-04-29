Более десяти тысяч школьников приняли участие в марафоне «Знание. Первые»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Более 10 тысяч школьников и студентов очно приняли участие в первом дне просветительского марафона «Знание. Первые», онлайн подключилось более 10 миллионов человек, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Более 10 тысяч школьников, студентов приняло участие (в марафоне — ред.) очно в залах. Еще 10 миллионов (человек — ред.) за вчерашний день посмотрели какие-то из лекций в интернете, по телевидению», — сказал Кириенко журналистам на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
Он отметил, что на этом просветительском марафоне, который посвящен 80-летию Победы, главными гостями стали герои Великой Отечественной войны, с участниками пообщались 20 ветеранов.
«Для ветеранов это тоже очередной подвиг — найти в себе силы и возможность приехать и часами выступать перед ребятами, отвечать на бесконечное количество вопросов», — добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
По словам Кириенко, работа общества «Знание» заключается не в передаче школьникам и студентам сухих знаний, а как раз в передаче настоящего патриотизма и веры в свою страну.
«Поэтому так важно, что сами ветераны Великой Отечественной войны, что герои специальной военной операции приходят к ребятам. Более 20 героев специальной военной операции, 10 героев России, военкоры, которые в течение этого дня тоже встречались с ребятами и продолжат это сегодня и завтра», — подчеркнул он.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.