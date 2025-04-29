Разогнан базовый блок фотонного компьютера до частоты в 240 ГГц

Данный успех заставил российских и зарубежных ученых всесторонне изучить на уровне теории то, как будут работать подобные устройства при комнатной температуре и какой производительности они могут достигнуть с учетом всех физических ограничений. Для этого ученые просчитали то, как быстро могут переключаться поляритонные транзисторы при взаимодействиях с лазерными импульсами и какие помехи при этом могут возникать.