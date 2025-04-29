Создан отечественный растворитель для очистки нефти

«В результате образуются сразу два продукта: нужный нам растворитель метилэтилкетон, а также фенол — он необходим для очистки масел от ароматических соединений. Это выгоднее, чем производить каждый из них отдельно», — уточнила Юлия Рожкова, научный руководитель проекта, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, чьи слова приводятся в сообщении.