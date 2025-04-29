Создан отечественный растворитель для очистки нефти

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали технологию производства растворяющего вещества (метилэтилкетона), используемого для очистки нефти. Решение позволит заместить импортные составы на российском рынке, сообщила пресс-служба вуза.
Метилэтилкетон используют при очистке нефти для производства промышленных масел, моторных смазок, красок, лаков и косметики. Он обеспечивает нанесение и быстрое испарение такого масла и ускоряет процесс высыхания.
«В России отсутствует собственное производство этого растворителя, а импорт сопряжен с высокими затратами и логистическими сложностями. Ученые ПНИПУ разработали собственную технологию его изготовления, которая может не только снизить затраты, но и обеспечить стабильность поставок для отечественных предприятий», — сообщила пресс-служба вуза.
Способ получения отечественного растворителя состоит из нескольких стадий: соединения бензола с 2-бутанолом (разновидностью спирта), добавления катализатора и этапа окисления вещества при контакте с воздухом. Ключевым отличием подхода стало использование чистого 2-бутанола, который снижает риск побочных реакций с возникновением веществ, из-за которых может потребоваться дополнительная очистка.
«В результате образуются сразу два продукта: нужный нам растворитель метилэтилкетон, а также фенол — он необходим для очистки масел от ароматических соединений. Это выгоднее, чем производить каждый из них отдельно», — уточнила Юлия Рожкова, научный руководитель проекта, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, чьи слова приводятся в сообщении.
Работа проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».