Радио и неравнодушие. Как Агния Барто искала разлученные из-за войны семьи

Несколько лет спустя, в 1954 году, Барто получила письмо от Софьи Гудевой, дочь которой, Нина, маленькой потерялась в самом начале войны. Нет, Софья Гудева не просила Агнию Барто помочь с поисками, в письме лишь звучала робкая надежда, что дочь женщины не погибла от рук немецких захватчиков, что ее нашли, спасли, что о ней позаботились советские люди. Писательницу так тронуло письмо, что она, сама безвозвратно потерявшая ребенка, вдруг задалась целью узнать, как искать потерянных детей. Она обратилась в отдел розыска управления милиции, после некоторых поисков выяснилось, что Нина и правда жива — 18-летняя девушка пережила войну, работала на швейной фабрике в Умани. Но Софье Гудевой повезло, что у нее было довольно много данных, достаточных для официального поиска. А что делать тем, кто потерял совсем крошечных детей, не способных ни запомнить, ни назвать своего имени? Что делать тем, кто вырос в детдоме под другой фамилией, не помня конкретных данных о доме и вообще о нормальной жизни, до кошмара войны?..