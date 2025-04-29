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Медведев назвал цинизмом приглашение «бандеронацистов» на 9 мая в Берлин

Медведев назвал приглашение Украины в Берлин на 9 мая запредельным цинизмом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал запредельным цинизмом приглашение бандеронацистов на майские празднования в Берлин.

Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».

«Сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся как тифозные гниды бандеронацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный, запредельный цинизм. Этого забывать нельзя», — сказал Медведев.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.