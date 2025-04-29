МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал запредельным цинизмом приглашение бандеронацистов на майские празднования в Берлин.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание».
«Сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся как тифозные гниды бандеронацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный, запредельный цинизм. Этого забывать нельзя», — сказал Медведев.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.