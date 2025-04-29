Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о войне

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил, как разговаривал со своими родственниками о Великой Отечественной войне, по его словам, они рассказывали немного, но тем ценнее были их слова.
«Вспоминаю свои разговоры с участниками войны, с моими родственниками, с моими дедушками по материнской и по отцовской линиям. Они рассказывали, но скупо, без какой-то героики, без каких-то длинных воспоминаний, тем более самолюбования. Почему, я думаю, это было, потому что в тот период, особенно у них, воспоминания о войне были очень тяжелыми, трудными», — сказал Медведев, выступая на марафоне «Знание. Первые».
Он отметил, что хотя его родственники и рассказывали о войне немного, но тем ценнее были слова, которые они говорили.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона «Знание. Первые».