Медведев рассказал, как разговаривал со своими родственниками о войне

«Вспоминаю свои разговоры с участниками войны, с моими родственниками, с моими дедушками по материнской и по отцовской линиям. Они рассказывали, но скупо, без какой-то героики, без каких-то длинных воспоминаний, тем более самолюбования. Почему, я думаю, это было, потому что в тот период, особенно у них, воспоминания о войне были очень тяжелыми, трудными», — сказал Медведев, выступая на марафоне «Знание. Первые».