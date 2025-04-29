Медведев: упорство Германии в отправке танков заканчивалось в Берлине

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Упорствование Германией в отправке своих танков на территорию России обычно приводило к тому, что такие события заканчивались в самом Берлине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«Если они (Германия — ред.) так упорствуют в посылке своих танков, которые находятся на нашей территории и воюют с нашей страной, с нашими людьми, то такие события обычно заканчивались в самом Берлине», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.