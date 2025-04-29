Медведев: упорство Германии в отправке танков заканчивалось в Берлине

«Если они (Германия — ред.) так упорствуют в посылке своих танков, которые находятся на нашей территории и воюют с нашей страной, с нашими людьми, то такие события обычно заканчивались в самом Берлине», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».