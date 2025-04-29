Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках

«С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.