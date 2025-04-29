Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вторая половина майских праздников в Центральной России будет «симпатичнее», с 3 мая температура начнет повышаться, но жары не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.
По его словам, 3 мая в Москве прогнозируется около 15 градусов, на юге Подмосковья — до 17 градусов, 4 мая температура повысится еще на 2 градуса.