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Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на майских праздниках

Вильфанд: вторая половина майских праздников будет «симпатичнее», жары не будет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Вторая половина майских праздников в Центральной России будет «симпатичнее», с 3 мая температура начнет повышаться, но жары не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С 3 мая уже повеселее. Вторая половина этого праздничного периода будет вполне симпатичной. Хотя тоже не жарко, облачно, небольшой дождь прогнозируется, но все-таки с прояснениями, и повышается температура», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, 3 мая в Москве прогнозируется около 15 градусов, на юге Подмосковья — до 17 градусов, 4 мая температура повысится еще на 2 градуса.