Постановление ГКО СССР по снабжению населения Берлина выставили в Москве

Кроме того, требовалось «открыть в советской зоне города Берлина один продовольственный магазин и два ресторана Особторга для продажи товаров населению без карточек по ценам несколько ниже, чем на частном рынке». Снабжение магазина и ресторанов Особторга продуктами питания было указано «производить за счет имеющихся ресурсов на месте, за исключением тех товаров, ассортимент которых отсутствует на месте».