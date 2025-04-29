Постановление ГКО СССР по снабжению населения Берлина выставили в Москве

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Постановление Государственного комитета обороны СССР, подписанное его председателем Иосифом Сталиным в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года и предписывавшее советской военной администрации Берлина обеспечить снабжение продовольствием жителей города, а также разрешить беспрепятственную частную торговлю товарами, представлено в Москве на выставке «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», открывшейся в Государственном историческом музее.
Согласно постановлению, «для организации снабжения населения и налаживания городского хозяйства г. Берлина» Государственный комитет обороны СССР (ГКО) постановил командировать в столицу поверженного Третьего рейха члена ГКО Анастаса Микояна, решавшего продовольственные вопросы, и начальника тыла Красной армии Андрея Хрулева «сроком на 10−15 дней, поручив им оказать Военному совету 1-го Белорусского фронта помощь в организации снабжения населения г. Берлина и образовании до 15 июня с.г. запасов продовольствия для передачи городскому самоуправлению г. Берлина на нужды снабжения населения города, за счет проведения заготовок на территории Германии и за счет трофейных ресурсов, имеющихся на 1-м Украинском, 1-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах».
При создании запасов продовольствия в Берлине ГКО предписывал «исходить ориентировочно из двух миллионов человек населения на пять месяцев» по нормам в день в среднем на человека: хлеба 400−450 граммов, крупы — 50 граммов, мяса — 60 граммов, жиров — 15 граммов, сахара — 20 граммов. Также следовало ориентировочно определить количество продовольствия, подлежащего передаче для населения Берлина: зерна для выработки крупы и муки — 105 тысяч тонн, мясопродуктов — 18 тысяч тонн, жиров — 4,5 тысячи тонн, сахара — 6 тысяч тонн.
«Для снабжения населения города Берлина чаем и кофе завезти до 15 июня с.г. ресурсов 500 тонн кофе и 200 тонн чая, в том числе половину этого количества до 25 мая, из расчета обеспечить на 5 месяцев по норме 50 граммов натурального кофе и 20 граммов чая в месяц в среднем на человека», — говорилось в документе.
Кроме того, требовалось «открыть в советской зоне города Берлина один продовольственный магазин и два ресторана Особторга для продажи товаров населению без карточек по ценам несколько ниже, чем на частном рынке». Снабжение магазина и ресторанов Особторга продуктами питания было указано «производить за счет имеющихся ресурсов на месте, за исключением тех товаров, ассортимент которых отсутствует на месте».
«Разрешить частную свободную торговлю всеми товарами и не препятствовать ей», — также указывалось в постановлении.
Нынешняя выставка организована по поручению президента России Владимира Путина. Хронологические рамки выставки — от вторжения войск нацистской Германии и ее сателлитов в пределы СССР 22 июня 1941 года до проведения Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года, ставшего символом завершения Великой Отечественной войны.
Как отметили организаторы выставки, у ее посетителей есть уникальная возможность увидеть подлинные исторические раритеты — более одной тысячи архивных документов и артефактов из ведущих архивов и музеев России и Белоруссии, показывающих важнейшие события Великой Отечественной войны и преступления нацистов и их пособников.
Разделы выставки «Нападение на СССР», «Все для фронта! Все для победы!», «Блокада Ленинграда», «Партизанское движение», «Ни шагу назад!», «Обыкновенный нацизм», «Изгнание врага с территории СССР», «Герои Великой Отечественной войны», «Освобождение Европы», «Штурм Берлина. Победа!» показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной Армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от коричневой чумы.