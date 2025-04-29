Володин призвал не допустить искажения исторической памяти о ВОВ

ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Наш долг — сделать все, чтобы защитить историческую память, а также не допустить ее искажения, необходимо помнить каждого героя Великой Отечественной войны, заявил председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
Володин сообщил, что сохранение исторической памяти особенно необходимо «в условиях попыток Запада исказить историю, обесценить вклад в победу над фашизмом советских солдат».
«Наш долг — сделать все для того, чтобы защитить историю, не допустить ее искажения. Мы обязаны помнить тех, кто погиб в боях за каждый город и село, за каждую улицу и родной дом», — сказал Володин на пленарном заседании на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».
По его словам, нынешние заявления политиков, которые хотят переписать историю, «оскорбительны», они расходятся с тем, что говорили их предшественники, современники Второй мировой войны. Очень важно, чтобы консолидированная позиция была у всех стран, участвовавших в разгроме гитлеровской Германии, отметил Володин.
Международный форум Союзного государства России и Белоруссии «Великое наследие — общее будущее» стартовал в Волгограде 28 апреля. Кроме делегатов из России и Белоруссии, в Волгоград прибыли парламентарии из других стран СНГ, а также делегации Китая, КНДР, Вьетнама, Кубы, Монголии, Сербии, Словакии и других государств.