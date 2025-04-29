Володин призвал не допустить искажения исторической памяти о ВОВ

«Наш долг — сделать все для того, чтобы защитить историю, не допустить ее искажения. Мы обязаны помнить тех, кто погиб в боях за каждый город и село, за каждую улицу и родной дом», — сказал Володин на пленарном заседании на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».