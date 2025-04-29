Кириенко рассказал о гордости участников марафона «Знание. Первые»

«У нас есть такой принцип, что участников марафона и любых мероприятий общества “Знание” социологи опрашивают до и опрашивают после. И мы видим, как меняется отношение ребят. Очень важно, что по итогам вчерашнего дня, 89% участников (марафона “Знание. Первые” сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну», — сказал Кириенко журналистам на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».