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Кириенко рассказал о гордости участников марафона «Знание. Первые»

Кириенко: участники марафона «Знание. Первые» заявили о гордости за свою страну.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Почти 90% участников просветительского марафона «Знание. Первые» по итогам первого дня заявили, что у них выросло чувство гордости за свою страну, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«У нас есть такой принцип, что участников марафона и любых мероприятий общества “Знание” социологи опрашивают до и опрашивают после. И мы видим, как меняется отношение ребят. Очень важно, что по итогам вчерашнего дня, 89% участников (марафона “Знание. Первые” сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну», — сказал Кириенко журналистам на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

По его словам, результаты опроса показывают, что у участников марафона возросло чувство ответственности за свою страну и вера в то, что каждый может реализовать себя так же, как и лекторы, герои, управленцы, выступающие перед ними.

«За год у нас (в марафонах общества “Знание” — ред.) более 50 миллионов (человек — ред.) участвуют, смотрят как минимум одну или более лекций, и очно, и заочно, и просматривают потом в интернете», — добавил Кириенко.

В первом дне марафона «Знание. Первые» очно приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов, онлайн подключились более 10 миллионов человек.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.