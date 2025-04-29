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Где посмотреть парад Победы, репетиции и военную технику в Москве — подробный список адресов

9 мая Москва вновь превратится в место торжественного масштабного действа парада Победы. Чтобы в праздник на Красной площади все прошло четко и слаженно, в столице заранее проводят репетиции парада, во время которых можно увидеть технику, колонны и пролеты авиации почти в полном составе. Газета.Ru выяснила, откуда лучше всего вживую наблюдать репетиции и сам парад Победы в 2025 году и где еще в Москве можно посмотреть военную технику.
Источник: Газета.Ру

9 мая Москва вновь превратится в место торжественного масштабного действа — парада Победы. Чтобы в праздник на Красной площади все прошло четко и слаженно, в столице заранее проводят репетиции парада, во время которых можно увидеть технику, колонны и пролеты авиации почти в полном составе. «Газета.Ru» выяснила, откуда лучше всего вживую наблюдать репетиции и сам парад Победы в 2025 году и где еще в Москве можно посмотреть военную технику.

Когда проходят репетиции парада Победы 2025 в Москве.

Первая тренировка с участием пеших колонн прошла в подмосковном Алабино еще в марте. Там военнослужащие отрабатывали строевой шаг, выстраивались в четкие фигуры и синхронизировали движения. Но настоящий интерес у москвичей и гостей города вызывают именно городские репетиции — те, что проходят в черте столицы.

Расписание основных репетиций в Москве:

* 29 апреля — начало с 16:30;

* 3 мая — начало с 16:30;

* 7 мая — генеральная репетиция, начало с 5:00.

В эти дни движение в Москве будет частично ограничено — в том числе по Тверской улице, Арбату, Садовому кольцу, Моховой и прилегающим набережным.

Где можно увидеть военную технику во время репетиций.

Основные точки для наблюдения:

* Улица Нижние Мневники — здесь колонны формируются, техника стоит достаточно долго, можно рассмотреть машины вблизи.

* Звенигородское шоссе — станция метро «Баррикадная» — Тверская улица — Манежная площадь — основной маршрут движения к Красной площади.

* Тверская улица — одна из лучших точек для наблюдения за движением техники.

* Зубовская площадь, Новинский бульвар, Новый Арбат — места, где колонны могут задерживаться, давая возможность все разглядеть.

* Маршрут возвращения техники: через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, улицу Моховая и Новый Арбат обратно на Нижние Мневники.

* Дополнительная точка старта: район Печатники (у завода «Москвич») — отсюда колонны выдвигаются по Волгоградскому проспекту, Таганской площади и далее по Садовому кольцу.

Если хочется почувствовать масштаб, стоит приехать в район улицы 1905 года и Красной Пресни. Здесь колонны собираются и ждут сигнала на движение — можно рассмотреть машины до мелочей.

Откуда лучше наблюдать за авиацией.

Репетиции авиационной части парада традиционно не анонсируются заранее. Вероятнее всего, авиационные тренировки пройдут в начале мая и на генеральной репетиции 7 мая.

Лучшие места для наблюдения за пролетом:

* Белорусский вокзал;

* Ленинградское шоссе;

* Кремлевская набережная;

* Парк Горького;

* «Москва-Сити»;

* Петровский парк;

* Речной вокзал;

* Тверская улица;

* Софийская набережная.

~Воздушная часть будет краткой: самолеты и вертолеты летят на высоте 180−550 метров со скоростью до 550 км/ч~.

Что покажут на параде Победы 9 мая.

Парад Победы на Красной площади стартует в 10:00 и продолжается два часа. Парадные расчеты пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного. Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, «Россия 1», «Звезда» и онлайн-платформы.

~Состав пешей колонны и количество техники на параде еще не объявлены~. Из техники на параде Победы 2025 могут быть представлены:

* танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ;

* бронеавтомобили «Тайфун-К»;

* системы ПВО «Бук-М3», «Тор-М2» и «Панцирь-С»;

* ракетные комплексы «Искандер»;

* РСЗО «Торнадо-С»;

* новейшие разработки на базе платформы «Армата»;

* беспилотный летательный аппарат «Герань-2»;

* самоходная артиллерийская установка «Мальва».

Если позволит погода, то традиционно парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ. Авиация прибывает в столицу с аэродромов в Кубинке и в Клину. Предположительно, в небе над Москвой можно будет увидеть Су-34, МиГ-31, стратегические ракетоносцы Ту-95 и выступление пилотажной группы «Русские витязи».

Где посмотреть парад Победы вживую.

Попасть на Красную площадь 9 Мая можно ~только по приглашению~. Но в столице есть и другие локации, где можно увидеть парад:

* Большой Москворецкий мост;

* набережная у Кремля (Берсеневская, Софийская);

* Парк «Зарядье» — особенно удобен для обзора воздушной части.

Учитывая, что желающих посмотреть парад будет много, лучше занять места заранее. Помимо телевидения и онлайн-платформ, парад будут транслировать на огромном экране в парке Победы на Поклонной горе.

Где можно увидеть военную технику в Москве: музеи и экспозиции.

В Москве работает несколько экспозиций военной техники под открытым небом. Доступны следующие основные площадки:

~Парк «Патриот» (Кубинка)~

* Адрес: Московская обл., Одинцовский район, 55 км Минского шоссе.

Здесь представлены не только современные образцы, но и исторические машины времен Великой Отечественной, постоянно действует музейная площадка с настоящей военной техникой всех видов и родов войск, а также танковый музей. С 7 по 10 мая парк «Патриот» приглашает на празднование 80-летия Победы. В программе — выступление танковых экипажей, реконструкция воздушного боя, катание на бронетехнике и многое другое.

~Площадь перед Центральным музеем Вооруженных Сил РФ~

* Адрес: Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1.

На открытой экспозиционной площадке музея представлены образцы артиллерийской, ракетной, бронетанковой и авиационной техники. Кроме того, на площадь перед музеем завозят часть техники с репетиций парада Победы.

~ВДНХ, павильон № 58, спецпроект «Музей СВО»~

Адрес: Москва, проспект Мира, 119.

Экспозиция рассказывает о воинских традициях России и о повседневной жизни солдат и офицеров на передовой. В музее можно увидеть редкие экспонаты: фотографии и шевроны участников специальной военной операции, элементы их экипировки, личные вещи, а также образцы уничтоженной техники противника. Часть экспонатов была передана российскими военнослужащими.

~Парк Победы на Поклонной горе~

* Адрес: Москва, площадь Победы, 3.

В музее «Г. О. Р. А.» («Главные оружейные реликвии армии») собрано более 400 образцов военной техники. 26 апреля в парке стартовал третий сезон проекта «Парк Победы. Главный патриотический», посвященный 80-летию Победы. До 12 октября каждые выходные гостей ждут интерактивные площадки с мастер-классами, выставками, состязаниями, концертами, экскурсиями.

~Музей обороны Москвы ~

* Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3.

На площадке у входа в музей представлены образцы артиллерийских орудий периода Великой Отечественной войны.

~Музей техники Вадима Задорожного~

* Адрес: Московская обл., Красногорск, пос. Архангельское, Ильинское шоссе, 4-й км, с. 8.

На открытой площадке музея собраны образцы артиллерии, бронетехники, военных автомобилей, авиации и даже два поезда. Экспозиция объединяет более 300 единиц военной техники СССР, Германии, Великобритании, США, Чехословакии. В музее проходят танковые лекции с динамическим показом техники.

Кто приедет в Москву на 9 Мая.

Торжественные мероприятия в Москве соберут лидеров дружественных стран. Приглашения в недружественные государства, как подчеркнули в Кремле, направлены не были.

~Кто подтвердил участие:~

* Александр Лукашенко, президент Белоруссии;

* Эмомали Рахмон, президент Таджикистана;

* Ильхам Алиев, президент Азербайджана;

* Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана;

* Александар Вучич, президент Сербии;

* Си Цзиньпин, председатель КНР — визит рассматривается как политический жест особого значения;

* Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии;

* Мигель Диас-Канель, президент Кубы;

* Ибрагим Траоре, президент Буркина-Фасо;

* Николас Мадуро, президент Венесуэлы;

* Никол Пашинян, премьер-министр Армении;

* Махмуд Аббас, президент Палестины;

* Роберт Фицо, премьер-министр Словакии;

* Бадра Гунба, президент Абхазии;

* Симона Гальперин, посол Израиля.

Ожидается, что визит иностранных гостей придаст юбилейному параду дополнительный международный вес. Помимо самого шествия, многие из лидеров примут участие в переговорах, неформальных встречах и церемониях памяти.

Где побывать в Москве на 9 Мая.

В столице активно готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Хотя полная афиша мероприятий пока не опубликована, известны ключевые пункты программы:

* концерты на ВДНХ и в Парке Победы;

* световые инсталляции в столичных парках;

* показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатрах «Москино»;

* выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» в Новой Третьяковке;

* специальный показ фильма «Летят журавли» в кинотеатре «Художественный»;

* праздничное шоу в Цирке Никулина;

* концерт оркестра Центрального пограничного ансамбля ФСБ в Доме музыки.

Организаторы предполагают, что в праздничных событиях в течение дня примут участие до 10 млн человек — как москвичей, так и гостей столицы.