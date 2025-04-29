Где посмотреть парад Победы, репетиции и военную технику в Москве — подробный список адресов

9 мая Москва вновь превратится в место торжественного масштабного действа — парада Победы. Чтобы в праздник на Красной площади все прошло четко и слаженно, в столице заранее проводят репетиции парада, во время которых можно увидеть технику, колонны и пролеты авиации почти в полном составе. «Газета.Ru» выяснила, откуда лучше всего вживую наблюдать репетиции и сам парад Победы в 2025 году и где еще в Москве можно посмотреть военную технику.
Когда проходят репетиции парада Победы 2025 в Москве.
Первая тренировка с участием пеших колонн прошла в подмосковном Алабино еще в марте. Там военнослужащие отрабатывали строевой шаг, выстраивались в четкие фигуры и синхронизировали движения. Но настоящий интерес у москвичей и гостей города вызывают именно городские репетиции — те, что проходят в черте столицы.
Расписание основных репетиций в Москве:
* 29 апреля — начало с 16:30;
* 3 мая — начало с 16:30;
* 7 мая — генеральная репетиция, начало с 5:00.
В эти дни движение в Москве будет частично ограничено — в том числе по Тверской улице, Арбату, Садовому кольцу, Моховой и прилегающим набережным.
Где можно увидеть военную технику во время репетиций.
Основные точки для наблюдения:
* Улица Нижние Мневники — здесь колонны формируются, техника стоит достаточно долго, можно рассмотреть машины вблизи.
* Звенигородское шоссе — станция метро «Баррикадная» — Тверская улица — Манежная площадь — основной маршрут движения к Красной площади.
* Тверская улица — одна из лучших точек для наблюдения за движением техники.
* Зубовская площадь, Новинский бульвар, Новый Арбат — места, где колонны могут задерживаться, давая возможность все разглядеть.
* Маршрут возвращения техники: через Васильевский спуск, Кремлевскую набережную, улицу Моховая и Новый Арбат обратно на Нижние Мневники.
* Дополнительная точка старта: район Печатники (у завода «Москвич») — отсюда колонны выдвигаются по Волгоградскому проспекту, Таганской площади и далее по Садовому кольцу.
Если хочется почувствовать масштаб, стоит приехать в район улицы 1905 года и Красной Пресни. Здесь колонны собираются и ждут сигнала на движение — можно рассмотреть машины до мелочей.
Откуда лучше наблюдать за авиацией.
Репетиции авиационной части парада традиционно не анонсируются заранее. Вероятнее всего, авиационные тренировки пройдут в начале мая и на генеральной репетиции 7 мая.
Лучшие места для наблюдения за пролетом:
* Белорусский вокзал;
* Ленинградское шоссе;
* Кремлевская набережная;
* Парк Горького;
* «Москва-Сити»;
* Петровский парк;
* Речной вокзал;
* Тверская улица;
* Софийская набережная.
~Воздушная часть будет краткой: самолеты и вертолеты летят на высоте 180−550 метров со скоростью до 550 км/ч~.
Что покажут на параде Победы 9 мая.
Парад Победы на Красной площади стартует в 10:00 и продолжается два часа. Парадные расчеты пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного. Прямую трансляцию будут вести телеканалы Первый, «Россия 1», «Звезда» и онлайн-платформы.
~Состав пешей колонны и количество техники на параде еще не объявлены~. Из техники на параде Победы 2025 могут быть представлены:
* танки Т-90М и модернизированные Т-80БВМ;
* бронеавтомобили «Тайфун-К»;
* системы ПВО «Бук-М3», «Тор-М2» и «Панцирь-С»;
* ракетные комплексы «Искандер»;
* РСЗО «Торнадо-С»;
* новейшие разработки на базе платформы «Армата»;
* беспилотный летательный аппарат «Герань-2»;
* самоходная артиллерийская установка «Мальва».
Если позволит погода, то традиционно парад завершится пролетом авиационной группы ВКС РФ. Авиация прибывает в столицу с аэродромов в Кубинке и в Клину. Предположительно, в небе над Москвой можно будет увидеть Су-34, МиГ-31, стратегические ракетоносцы Ту-95 и выступление пилотажной группы «Русские витязи».
Где посмотреть парад Победы вживую.
Попасть на Красную площадь 9 Мая можно ~только по приглашению~. Но в столице есть и другие локации, где можно увидеть парад:
* Большой Москворецкий мост;
* набережная у Кремля (Берсеневская, Софийская);
* Парк «Зарядье» — особенно удобен для обзора воздушной части.
Учитывая, что желающих посмотреть парад будет много, лучше занять места заранее. Помимо телевидения и онлайн-платформ, парад будут транслировать на огромном экране в парке Победы на Поклонной горе.
Где можно увидеть военную технику в Москве: музеи и экспозиции.
В Москве работает несколько экспозиций военной техники под открытым небом. Доступны следующие основные площадки:
~Парк «Патриот» (Кубинка)~
* Адрес: Московская обл., Одинцовский район, 55 км Минского шоссе.
Здесь представлены не только современные образцы, но и исторические машины времен Великой Отечественной, постоянно действует музейная площадка с настоящей военной техникой всех видов и родов войск, а также танковый музей. С 7 по 10 мая парк «Патриот» приглашает на празднование 80-летия Победы. В программе — выступление танковых экипажей, реконструкция воздушного боя, катание на бронетехнике и многое другое.
~Площадь перед Центральным музеем Вооруженных Сил РФ~
* Адрес: Москва, ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1.
На открытой экспозиционной площадке музея представлены образцы артиллерийской, ракетной, бронетанковой и авиационной техники. Кроме того, на площадь перед музеем завозят часть техники с репетиций парада Победы.
~ВДНХ, павильон № 58, спецпроект «Музей СВО»~
Адрес: Москва, проспект Мира, 119.
Экспозиция рассказывает о воинских традициях России и о повседневной жизни солдат и офицеров на передовой. В музее можно увидеть редкие экспонаты: фотографии и шевроны участников специальной военной операции, элементы их экипировки, личные вещи, а также образцы уничтоженной техники противника. Часть экспонатов была передана российскими военнослужащими.
~Парк Победы на Поклонной горе~
* Адрес: Москва, площадь Победы, 3.
В музее «Г. О. Р. А.» («Главные оружейные реликвии армии») собрано более 400 образцов военной техники. 26 апреля в парке стартовал третий сезон проекта «Парк Победы. Главный патриотический», посвященный 80-летию Победы. До 12 октября каждые выходные гостей ждут интерактивные площадки с мастер-классами, выставками, состязаниями, концертами, экскурсиями.
~Музей обороны Москвы ~
* Адрес: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, дом 3.
На площадке у входа в музей представлены образцы артиллерийских орудий периода Великой Отечественной войны.
~Музей техники Вадима Задорожного~
* Адрес: Московская обл., Красногорск, пос. Архангельское, Ильинское шоссе, 4-й км, с. 8.
На открытой площадке музея собраны образцы артиллерии, бронетехники, военных автомобилей, авиации и даже два поезда. Экспозиция объединяет более 300 единиц военной техники СССР, Германии, Великобритании, США, Чехословакии. В музее проходят танковые лекции с динамическим показом техники.
Кто приедет в Москву на 9 Мая.
Торжественные мероприятия в Москве соберут лидеров дружественных стран. Приглашения в недружественные государства, как подчеркнули в Кремле, направлены не были.
~Кто подтвердил участие:~
* Александр Лукашенко, президент Белоруссии;
* Эмомали Рахмон, президент Таджикистана;
* Ильхам Алиев, президент Азербайджана;
* Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана;
* Александар Вучич, президент Сербии;
* Си Цзиньпин, председатель КНР — визит рассматривается как политический жест особого значения;
* Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии;
* Мигель Диас-Канель, президент Кубы;
* Ибрагим Траоре, президент Буркина-Фасо;
* Николас Мадуро, президент Венесуэлы;
* Никол Пашинян, премьер-министр Армении;
* Махмуд Аббас, президент Палестины;
* Роберт Фицо, премьер-министр Словакии;
* Бадра Гунба, президент Абхазии;
* Симона Гальперин, посол Израиля.
Ожидается, что визит иностранных гостей придаст юбилейному параду дополнительный международный вес. Помимо самого шествия, многие из лидеров примут участие в переговорах, неформальных встречах и церемониях памяти.
Где побывать в Москве на 9 Мая.
В столице активно готовятся к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Хотя полная афиша мероприятий пока не опубликована, известны ключевые пункты программы:
* концерты на ВДНХ и в Парке Победы;
* световые инсталляции в столичных парках;
* показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне в кинотеатрах «Москино»;
* выставка «1418 дней. К 80-летию Великой Победы» в Новой Третьяковке;
* специальный показ фильма «Летят журавли» в кинотеатре «Художественный»;
* праздничное шоу в Цирке Никулина;
* концерт оркестра Центрального пограничного ансамбля ФСБ в Доме музыки.
Организаторы предполагают, что в праздничных событиях в течение дня примут участие до 10 млн человек — как москвичей, так и гостей столицы.