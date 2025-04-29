Где посмотреть парад Победы, репетиции и военную технику в Москве — подробный список адресов

9 мая Москва вновь превратится в место торжественного масштабного действа парада Победы. Чтобы в праздник на Красной площади все прошло четко и слаженно, в столице заранее проводят репетиции парада, во время которых можно увидеть технику, колонны и пролеты авиации почти в полном составе. Газета.Ru выяснила, откуда лучше всего вживую наблюдать репетиции и сам парад Победы в 2025 году и где еще в Москве можно посмотреть военную технику.