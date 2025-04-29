МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Следующий просветительский марафон общества «Знание» пройдет 1 июня, в День защиты детей, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» Кириенко рассказал журналистам, что сейчас проходит основной марафон общества «Знание» в этом году, марафон, посвященный 80-летию Победы.
«Следующий будет уже через месяц, 1 июня, он посвящен Дню защиты детей, и он реализуется совместно с Российским движением детей и молодежи. Потом 1 сентября — это традиционный марафон, посвященный Дню Знаний, в нем всегда показывает личный пример и участвует президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ также отметил, что в этом году будет еще одно знаковое событие — 80-летие атомной отрасли.
«Атомная отрасль — это действительно предмет гордости для нашей страны, сегодня атомная отрасль, Росатом является абсолютным мировым лидером, работает в 70 странах мира. В данный момент времени идет сооружение только за рубежом 28 атомных блоков. Это примерно 90% мирового объема контрактов на сооружение атомных станций за рубежом… Поэтому один из марафонов в конце сентября этого года — это будет совместный проект общества “Знание” и корпорации “Росатом”, который будет посвящен 80-летию атомной отрасли», — подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, еще один марафон, который пройдет в Национальном центре «Россия» в конце октября этого года, будет связан с развитием российской науки. Его проведет общество «Знание» совместно с Минобрнауки РФ.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.