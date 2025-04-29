Следующий просветительский марафон общества «Знание» пройдет 1 июня

«Атомная отрасль — это действительно предмет гордости для нашей страны, сегодня атомная отрасль, Росатом является абсолютным мировым лидером, работает в 70 странах мира. В данный момент времени идет сооружение только за рубежом 28 атомных блоков. Это примерно 90% мирового объема контрактов на сооружение атомных станций за рубежом… Поэтому один из марафонов в конце сентября этого года — это будет совместный проект общества “Знание” и корпорации “Росатом”, который будет посвящен 80-летию атомной отрасли», — подчеркнул он.