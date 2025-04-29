В ОС при Минцифры поддержали закон о штрафах за утечку персональных данных

У российских компаний осталось не так много времени, чтобы подготовиться к новым реалиям. Уже сейчас стоит провести полный аудит систем хранения и обработки персональных данных, внедрить процедуры оперативного реагирования на инциденты, рассмотреть возможность киберстрахования и обязательно обучить сотрудников новым требованиям. Главное — осознать, что в современном мире данные стали таким же важным активом, как финансы или имущество компании. Их защита — это уже не формальность, а конкурентное преимущество и залог устойчивого бизнеса в условиях ужесточающегося регулирования. Те организации, которые первыми адаптируются к новым правилам, смогут не только избежать штрафов, но и завоевать дополнительное доверие клиентов, для которых защита персональной информации становится одним из ключевых факторов при выборе сервисов.