В форуме «Знание. Первые» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на форуме «Знание. Первые» 28 апреля отметил гордость России подвигами всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Он назвал ВОВ серьезнейшим испытанием для государства и напомнил, что благодаря мужеству и стойкости советских бойцов и работников страна сохранила независимость и свободу.