Уникальная коса в Крыму сильно изменилась при «шторме века» 2023 года

Бакальская коса на северо-западном побережье Крыма является природным объектом длиной до 8 км, который сформирован благодаря естественным процессам морских отложений, то есть аккумулятивно. Она определяет гидродинамический режим Каркинитского залива. Она мало подвержена воздействию человека, а потому ученые могут наблюдать здесь естественную трансформацию — например, при таких сильных штормах, как в ноябре 2023 года. Разразившаяся тогда буря была самой сильной за несколько десятилетий и повлекла серьезные последствия для черноморского побережья Крыма.