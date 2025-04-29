Уникальная коса в Крыму сильно изменилась при «шторме века» 2023 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Песчаная Бакальская коса — уникальный природный объект на северо-западе Крыма — серьезно изменилась после сильного шторма, произошедшего в Черном море в 2023 году, однако впоследствии объект начал самовосстанавливаться, показал мониторинг ученых Морского гидрофизического института (МГИ) и Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
Бакальская коса на северо-западном побережье Крыма является природным объектом длиной до 8 км, который сформирован благодаря естественным процессам морских отложений, то есть аккумулятивно. Она определяет гидродинамический режим Каркинитского залива. Она мало подвержена воздействию человека, а потому ученые могут наблюдать здесь естественную трансформацию — например, при таких сильных штормах, как в ноябре 2023 года. Разразившаяся тогда буря была самой сильной за несколько десятилетий и повлекла серьезные последствия для черноморского побережья Крыма.
«Для анализа последствий шторма были использованы спутниковые снимки, материалы аэрофотосъемок с беспилотных летательных аппаратов, данные математического моделирования, а также результаты многолетних наблюдений. Выяснилось, что в результате шторма произошло значительное смещение аккумулятивного тела косы на восток. Величина смещения существенно различается на разных участках косы и превышает масштабы отступания коренного берега. В центральной части косы смещение достигало 80 м, а протяженность дистальной оконечности сократилась на 380 м», — сообщили ТАСС в пресс-службе МГИ со ссылкой на материалы исследования.
Кроме того, образовались две группы промоин в той части косы, которая ближе к берегу и которая отделяет от моря Бакальское озеро.
«Мониторинг косы в послештормовой период зафиксировал процессы самовосстановления. В течение нескольких месяцев промоины полностью закрылись, что подтверждает сохранение литодинамической системы в состоянии динамического равновесия. Хотя последствия шторма являются масштабными, они не привели к критическим изменениям общей структуры косы», — отметили в МГИ.
Авторы исследования также отмечают, что Бакальская коса и прилегающая акватория имеют статус ландшафтно-рекреационного парка регионального значения, однако существуют проекты создания здесь крупной рекреационной зоны. По мнению ученых, такие проекты должны учитывать протекающие на побережье природные процессы, в том числе возникающие периодически опасные явления, подобные экстремальным штормам.