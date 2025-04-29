Медведев назвал иностранные контингенты на Украине врагами России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Любые иностранные контингенты, которых предлагают разместить на Украине, это враги и легальная цель ВС РФ, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
«Любые иностранные контингенты, о которых сейчас любят рассуждать, которые самонадеянно предлагается разместить на Украине, надо прямо сказать об этом, это враги, комбатанты иностранной армии и наша легальная цель. Те, кто выдвигает подобные дурацкие идеи под видом урегулирования, должны это зарубить на своем носу для избежания крупных неприятностей», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.