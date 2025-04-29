Медведев назвал иностранные контингенты на Украине врагами России

«Любые иностранные контингенты, о которых сейчас любят рассуждать, которые самонадеянно предлагается разместить на Украине, надо прямо сказать об этом, это враги, комбатанты иностранной армии и наша легальная цель. Те, кто выдвигает подобные дурацкие идеи под видом урегулирования, должны это зарубить на своем носу для избежания крупных неприятностей», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».