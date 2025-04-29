Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации

«Одновременно нужно окончательно пересмотреть статус и деятельность международных организаций, которые несли враждебную, сугубо прозападную позицию и за эти годы полностью себя скомпрометировали. Их надо просто вычистить из нашей страны поганой метлой», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».