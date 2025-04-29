Медведев призвал вычистить из России прозападные международные организации

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал вычистить из России международные организации, которые несли сугубо прозападную позицию.
«Одновременно нужно окончательно пересмотреть статус и деятельность международных организаций, которые несли враждебную, сугубо прозападную позицию и за эти годы полностью себя скомпрометировали. Их надо просто вычистить из нашей страны поганой метлой», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.