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Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев

Медведев: российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские суды подойдут для вынесения приговора киевскому режиму, такой опыт был в СССР после Второй мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

«После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг-2.0, в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима: спонсорам, идеологам, заказчикам… а если наши возможные партнеры по этому диалогу не захотят вести эту работу, ну что же, для этой цели подходят и наши национальные суды. Так было после Великой Отечественной войны», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.