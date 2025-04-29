Российские суды подойдут для приговора киевскому режиму, заявил Медведев

«После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал, своего рода Нюрнберг-2.0, в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима: спонсорам, идеологам, заказчикам… а если наши возможные партнеры по этому диалогу не захотят вести эту работу, ну что же, для этой цели подходят и наши национальные суды. Так было после Великой Отечественной войны», — сказал Медведев в ходе своей лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?».