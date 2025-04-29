Урожайность пшеницы повысили на 12% при помощи фитогормона T6P

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Европейские и аргентинские ученые выяснили, что урожайность пшеницы можно повысить примерно на 12%, если в определенный момент обработать ее ростки при помощи фитогормона T6P, регулирующего круговорот сахаров в организме растений. Об этом сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.
«Наш эксперимент является ярким примером того, как прямые манипуляции ключевыми молекулярными структурами, а не изменения в структуре ДНК, радикальным образом меняют жизнедеятельность организма. Нам с коллегами было очень интересно принять участие в открытии и разработке этого класса препаратов, которые можно назвать “допингом” для растений», — пояснил профессор Оксфордского университета Бен Дейвис, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые уже два десятка лет изучают то, как различные фитогормоны влияют на метаболизм растений и их урожайность. В 2006 году им удалось открыть свидетельства того, что одно из этих веществ, трегалоза-6-фосфат (T6P), оказывает существенное влияние на круговорот углеводов в злаковых культурах и на скорость образования крахмала в их растущих зернах.
Это открытие заставило ученых всесторонне изучить то, как искусственное повышение концентрации T6P на разных этапах развития ростков пшеницы влияет на их рост в лабораторных и полевых условиях. В ходе этих опытов ученые создали новую версию фитогормона T6P, которая способна проникать в листья растений под воздействием солнечного света после того, как это вещество распылили над посадками злаков.
Для оценки действия этого соединения на пшеницу европейские и аргентинские ученые провели многолетнюю серию экспериментов, в ходе которых ученые обрабатывали три элитных сорта этого злака при помощи модифицированной формы T6P на разных этапах роста и отслеживали то, как это влияло на урожайность пшеницы. Эти опыты показали, что обработка пшеницы очень небольшим количеством фитогормона через 10 дней после начала цветения приводит к 12-процентному росту урожайности всех трех разновидностей злака.
Этот прирост, как отмечают исследователи, сопоставим с тем, чего добились селекционеры за последние годы, и при этом он в одинаковой степени наблюдался при выращивании пшеницы на полях в Аргентине и Мексике с очень разными природно-климатическими условиями, а также при высоком и низком уровне осадков. Все это говорит о высокой перспективности дальнейшего применения модифицированной формы T6P в качестве «допинга», повышающего урожайность посадок пшеницы по всему миру.