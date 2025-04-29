Урожайность пшеницы повысили на 12% при помощи фитогормона T6P

Этот прирост, как отмечают исследователи, сопоставим с тем, чего добились селекционеры за последние годы, и при этом он в одинаковой степени наблюдался при выращивании пшеницы на полях в Аргентине и Мексике с очень разными природно-климатическими условиями, а также при высоком и низком уровне осадков. Все это говорит о высокой перспективности дальнейшего применения модифицированной формы T6P в качестве «допинга», повышающего урожайность посадок пшеницы по всему миру.