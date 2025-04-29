Ученые раскрыли три места на планете, где еще ни разу не ступала нога человека

На втором месте расположился пик горы Гангкхар Пуенсум, которая находится между Бутаном и КНР. Высота пика — 7570 метров, исследователи открыли его более 100 лет назад. Однако за это время никто так и не смог туда забраться. Сложные климатические условия делают любые экспедиции практически невозможными.