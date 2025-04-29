Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий за май

В этом году перенос затронет тех пожилых граждан, чья дата перечисления пенсий выпадает с 1 по 5 мая — средства им поступят 29 или 30 апреля. Говырин добавил, что это делает потому, что первые два дня месяца являются нерабочими, а банковские расчеты и выдача наличных в этот период приостановлены.