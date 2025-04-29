Россиянам напомнили о досрочных выплатах пенсий за май

Россиянам перед майскими праздниками выплаты пенсий происходят в конце апреля. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.
— Каждый год перед началом мая страна готовится к длинным выходным, и Социальный фонд России заранее меняет платежный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек, — отметил депутат.
В этом году перенос затронет тех пожилых граждан, чья дата перечисления пенсий выпадает с 1 по 5 мая — средства им поступят 29 или 30 апреля. Говырин добавил, что это делает потому, что первые два дня месяца являются нерабочими, а банковские расчеты и выдача наличных в этот период приостановлены.
Он добавил, что те, кто получает пенсию 6−8 мая, выплату стараются не откладывать. Средства им зачисляются не позднее 7 мая. Группа 9−11 мая сдвигается на 5−7 мая.
— Таким образом, ни один пенсионер не должен остаться без денег в праздники, а после 12 мая платежный цикл возвращается к обычному ходу, — добавил депутат.
Он подчеркнул, что перенос выплаты не влияет на объем средств: датой начисления все равно считается первое число месяца, а досрочно зачисление отражается лишь в выписке, сообщает RT.
Пенсионная система России сегодня претерпевает масштабные изменения, направленные на обеспечение достойной старости для работающих граждан, сообщил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он напомнил, что ключевым элементом стала система индивидуальных пенсионных коэффициентов: чем больше баллов накопил человек через страховые взносы работодателя, тем выше будет его пенсия.
Эксперт Вадим Виноградов рассказал, как можно законно увеличить пенсию.