Вкус майских праздников: шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка

Ни одни майские праздники не проходят без шашлыка на природе. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Бориса Копылова лучшие рецепты маринада для мяса, которые сделают его сочным и вкусным.
По-восточному.
Для этого потребуется смесь разных приправ:
паприка;копченая паприка;кориандр;майоран;семена горчицы.
— Этой смесью нужно приправить мясо, добавить репчатый лук, сок лимона. По вкусу такой шашлык напоминает шаурму, — рассказал Копылов.
В гранатовом соке.
Для маринада потребуется только гранат.
— Этот вариант совсем не бюджетный, потому что подойдет только настоящий гранат, а не готовый сок из магазина. Также важно, что в таком маринаде мясо не должно пролежать больше часа-полтора. Если его передержать, оно станет сильно волокнистым и невкусным, — предупредил шеф-повар.
Классическое барбекю.
В состав этого маринада входит:
соевый соус;мед;кетчуп (острый или обычный по желанию).
Этот маринад больше подойдет для курицы и крылышек, но можно взять мясо свинины, говядины или филе бедра индейки. Также по желанию маринад можно дополнить виски, тогда он оставит легкий аромат алкоголя, пояснил специалист.
С майонезом.
Для него понадобится:
укроп;майонез;чеснок;репчатый лук.
Как объяснил собеседник «ВМ», такой маринад хорошо подходит для филе индейки или курицы.
Для баранины и каре ягненка.
Понадобится:
чеснок;вино;лук;приправы.
— Для этого маринада необходимо заранее запечь чеснок в духовке до мягкого состояния, в этом пастообразном состоянии его нужно добавить к мясу вместе с красным вином, тимьяном и луком. Мариновать лучше сутки, но если нет возможности ждать так долго, то держать мясо в маринаде нужно не менее 3−4 часов. Такой соус хорошо устраняет запах баранины, — сказал шеф-повар.
Для эстетов.
Для маринада нужны:
томатный сок;чеснок;перец;приправы.
Такой маринад подходит для мяса козленка. Этот шашлык часто делают на Канарских островах. Его маринуют в томатном соке с добавлением острого перца и приправ (по желанию). После приготовления мяса маринад нужно проварить в сотейнике. А когда он остынет, добавить много зелени — петрушки и кинзы, заключил Копылов.
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