Вкус майских праздников: шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка

— Для этого маринада необходимо заранее запечь чеснок в духовке до мягкого состояния, в этом пастообразном состоянии его нужно добавить к мясу вместе с красным вином, тимьяном и луком. Мариновать лучше сутки, но если нет возможности ждать так долго, то держать мясо в маринаде нужно не менее 3−4 часов. Такой соус хорошо устраняет запах баранины, — сказал шеф-повар.