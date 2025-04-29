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Вкус майских праздников: шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка

Ни одни майские праздники не проходят без шашлыка на природе. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Бориса Копылова лучшие рецепты маринада для мяса, которые сделают его сочным и вкусным.

Ни одни майские праздники не проходят без шашлыка на природе. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Бориса Копылова лучшие рецепты маринада для мяса, которые сделают его сочным и вкусным.

По-восточному.

Для этого потребуется смесь разных приправ:

паприка;копченая паприка;кориандр;майоран;семена горчицы.

— Этой смесью нужно приправить мясо, добавить репчатый лук, сок лимона. По вкусу такой шашлык напоминает шаурму, — рассказал Копылов.

В гранатовом соке.

Для маринада потребуется только гранат.

— Этот вариант совсем не бюджетный, потому что подойдет только настоящий гранат, а не готовый сок из магазина. Также важно, что в таком маринаде мясо не должно пролежать больше часа-полтора. Если его передержать, оно станет сильно волокнистым и невкусным, — предупредил шеф-повар.

Классическое барбекю.

В состав этого маринада входит:

соевый соус;мед;кетчуп (острый или обычный по желанию).

Этот маринад больше подойдет для курицы и крылышек, но можно взять мясо свинины, говядины или филе бедра индейки. Также по желанию маринад можно дополнить виски, тогда он оставит легкий аромат алкоголя, пояснил специалист.

С майонезом.

Для него понадобится:

укроп;майонез;чеснок;репчатый лук.

Как объяснил собеседник «ВМ», такой маринад хорошо подходит для филе индейки или курицы.

Для баранины и каре ягненка.

Понадобится:

чеснок;вино;лук;приправы.

— Для этого маринада необходимо заранее запечь чеснок в духовке до мягкого состояния, в этом пастообразном состоянии его нужно добавить к мясу вместе с красным вином, тимьяном и луком. Мариновать лучше сутки, но если нет возможности ждать так долго, то держать мясо в маринаде нужно не менее 3−4 часов. Такой соус хорошо устраняет запах баранины, — сказал шеф-повар.

Для эстетов.

Для маринада нужны:

томатный сок;чеснок;перец;приправы.

Такой маринад подходит для мяса козленка. Этот шашлык часто делают на Канарских островах. Его маринуют в томатном соке с добавлением острого перца и приправ (по желанию). После приготовления мяса маринад нужно проварить в сотейнике. А когда он остынет, добавить много зелени — петрушки и кинзы, заключил Копылов.

Где можно арендовать в Москве уютную беседку с мангалом, какое мясо выбрать для шашлыка и как его лучше приготовить — в материале «Вечерней Москвы».