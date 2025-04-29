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Врачи по ошибке лечили мужчину от инфекции и запустили рак до четвертой стадии

Доктора в Испании неверно диагностировали заболевание у 50-летнего мужчины, у которого был рак мочевого пузыря, и по ошибке лечили его от инфекции с помощью антибиотиков.

Доктора в Испании неверно диагностировали заболевание у 50-летнего мужчины, у которого был рак мочевого пузыря, и по ошибке лечили его от инфекции с помощью антибиотиков.

Пациент обратился к врачам с жалобами на дискомфорт при мочеиспускании. Медики решили, что 50-летний испанец заразился инфекцией мочевыводящих путей, и прописали ему антибиотики. Кроме того, мужчина дополнил курс лечения клюквенным соком, который считается распространенным народным средством. Однако назначенные препараты не помогли, поэтому доктора провели дополнительные анализы и выявили злокачественную опухоль. Новообразование к тому моменту уже находилось на четвертой стадии.

— Онколог сказала, что это неизлечимо. Я спросил, как долго (еще смогу прожить — прим. «ВМ»)… Она сказала: если мы примем то, что рак распространяется, а другие варианты не работают, то будем говорить о 12−24 месяцах, — передает слова испанца издание El Español.

Другой случай произошел в Иране, где из-за ошибочной диагностики медики на протяжении 20 лет лечили мужчину от болезни Паркинсона. Диагноз поставили иранцу еще в возрасте 37 лет.