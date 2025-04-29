Врачи по ошибке лечили мужчину от инфекции и запустили рак до четвертой стадии

— Онколог сказала, что это неизлечимо. Я спросил, как долго (еще смогу прожить — прим. «ВМ»)… Она сказала: если мы примем то, что рак распространяется, а другие варианты не работают, то будем говорить о 12−24 месяцах, — передает слова испанца издание El Español.