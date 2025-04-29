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В США предупредили о новой пандемии из-за вспышки птичьего гриппа

Ведущие эксперты в области здравоохранения из Глобальной вирусной сети (GVN) сообщили, что ситуация с птичьим гриппом на американских фермах начала выходить из-под контроля, и предупредили, что стране грозит новая пандемия. На данный момент вспышка вируса H5N1 затронула около тысячи стад молочных коров и привела более чем к 70 случаям заболевания людей, включая первый подтвержденный случай смерти.

Ведущие эксперты в области здравоохранения из Глобальной вирусной сети (GVN) сообщили, что ситуация с птичьим гриппом на американских фермах начала выходить из-под контроля, и предупредили, что стране грозит новая пандемия. На данный момент вспышка вируса H5N1 затронула около тысячи стад молочных коров и привела более чем к 70 случаям заболевания людей, включая первый подтвержденный случай смерти.

Несмотря на то что случаев передачи вируса от человека к человеку пока не наблюдалось, специалисты заявили, что мутации и рекомбинации инфекции могут повысить риск ее появления. Они призвали правительства всех стран противостоять угрозе птичьего гриппа H5N1 с помощью усиления мер надзора и внедрения более строгих протоколов биологической безопасности.

Эксперты организации также подчеркнули, что страны должны быть готовы к возможности распространения вируса от человека к человеку, чтобы избежать хаотичной последовательности событий, которая привела к распространению коронавируса.

Первую смерть от птичьего гриппа в США зарегистрировали в январе: тогда в Луизиане скончался человек, госпитализированный с тяжелыми респираторными симптомами. Представители здравоохранения сообщили, что возраст мужчины превышал 65 лет, у него были сопутствующие заболевания, а также пациент взаимодействовал с больными и мертвыми птицами, передает сайт GVN.

20 февраля Роспотребнадзор обнаружил в образце проб, взятых у птиц в Сахалинской области, мутацию вируса гриппа птиц, которая может увеличивать его способность заражать организмы млекопитающих существ. Специалисты исследовали свыше 15 тысяч образцов биоматериала диких и домашних птиц, а также свиней.