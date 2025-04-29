В США предупредили о новой пандемии из-за вспышки птичьего гриппа

Несмотря на то что случаев передачи вируса от человека к человеку пока не наблюдалось, специалисты заявили, что мутации и рекомбинации инфекции могут повысить риск ее появления. Они призвали правительства всех стран противостоять угрозе птичьего гриппа H5N1 с помощью усиления мер надзора и внедрения более строгих протоколов биологической безопасности.