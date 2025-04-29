На ВДНХ открылся сезон катания на лодках

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ в Москве, 29 апреля заработала лодочная станция «Алые паруса» на 3-м Каменском пруду, сообщили журналистам в пресс-службе главной выставки страны.
«На главной выставке страны стартовал сезон катания на лодках. Двадцать девятого апреля заработала лодочная станция “Алые паруса” на 3-м Каменском пруду. Первого мая еще один пункт проката откроется на Дворцовом пруду. Также гостям доступны водные велосипеды. При благоприятной погоде сезон катания продлится до конца сентября», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что флот лодочной станции «Алые паруса» на 3-м Каменском пруду состоит из 30 гребных весельных лодок и 4 водных велосипедов. Совершить прогулку по водной глади и полюбоваться одним из самых величественных фонтанов ВДНХ — «Золотым колосом» — можно с понедельника по четверг с 11.00 до 22.00, в пятницу, выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00. Ребенок до 3 лет сможет покататься в сопровождении двух взрослых, а дети с 3 до 16 лет — с одним сопровождающим.
«На Дворцовом пруду флот состоит из 16 лодок и 15 катамаранов. Время работы: с понедельника по четверг с 11.00 до 21.00, в пятницу, выходные и праздничные дни с 11.00 до 22.00», — добавили в пресс-службе.