На ВДНХ открылся сезон катания на лодках

В пресс-службе отметили, что флот лодочной станции «Алые паруса» на 3-м Каменском пруду состоит из 30 гребных весельных лодок и 4 водных велосипедов. Совершить прогулку по водной глади и полюбоваться одним из самых величественных фонтанов ВДНХ — «Золотым колосом» — можно с понедельника по четверг с 11.00 до 22.00, в пятницу, выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00. Ребенок до 3 лет сможет покататься в сопровождении двух взрослых, а дети с 3 до 16 лет — с одним сопровождающим.