Юрист Стрежнева объяснила, за какие долги россияне могут попасть в тюрьму

Не все россияне, взявшие кредит, спешат расплачиваться с кредиторами. Юрист Светлана Стрежнева напомнила, что статья 177 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за злостное уклонение гражданина или руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в размере более 3,5 миллиона рублей.
Она добавила, что срок давно привлечения к ответственности составляет два года.
— Санкция статьи предусматривает назначение «максимального» наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет, — резюмировала юрист в беседе с RuNews24.ru.
Юрист Александр Хаминский объяснил, в каких случаях россиян выпустят за границу с долгами. В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали, что снятие запрета на выезд из России после полного погашения долга занимает не более одного рабочего дня.
За первые два месяца 2025 года количество исполнительных производств, в рамках которых действуют ограничения на выезд в другие страны, выросло почти на треть по сравнению с тем же периодом времени 2024 года.