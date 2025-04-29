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NYT: Новым папой римским могут выбрать азиата Луиса Тагле

Филиппинский кардинал Луис Тагле, известный как азиатский Франциск , стал одним из ведущих претендентов на папский престол в рамках грядущего конклава в Ватикане. Об этом сообщает газетa The New York Times.

Филиппинский кардинал Луис Тагле, известный как «азиатский Франциск», стал одним из ведущих претендентов на папский престол в рамках грядущего конклава в Ватикане. Об этом сообщает газетa The New York Times.

Кардинал Тагле получил прозвище «азиатский Франциск» за близость к малоимущим слоям населения, призывам к действиям против изменения климата, а также мягкую позицию по отношению к разведенным и незамужним матерям.

Однако авторы материала отмечают, что Тагле подвергался критике за его неоднозначные высказывания в вопросах борьбы с сексуальными злоупотреблениями в церкви. Так, активисты призывали Ватикан провести расследование в отношении деятельности кардинала в регионах, где он имел полномочия.

Сейчас Луису Тагле 67 лет. По мнению издания, его избрание может стать важным символом смещения центра католичества из Европы в Азию. Он является одной из ключевых фигур представителей «папабиле» неевропейского происхождения — однако сам Тагле отмечал, что не собирался стать ни священником, ни папой, передает The New York Times.

В свою очередь, помимо Тагле, издание The New York Post рассматривает на должность нового папы римского выходцев из Африки, Италии, Шри-Ланки и США. В числе претендентов авторы выделили итальянского прелата Пьетро Паролина, а также французского кандидата Жан-Марка.

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Понтифик умер от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. Позднее в Сети появилось последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью.

26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане прошла заупокойная месса по Франциску. После этого понтифика похоронили.