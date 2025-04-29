NYT: Новым папой римским могут выбрать азиата Луиса Тагле

Сейчас Луису Тагле 67 лет. По мнению издания, его избрание может стать важным символом смещения центра католичества из Европы в Азию. Он является одной из ключевых фигур представителей «папабиле» неевропейского происхождения — однако сам Тагле отмечал, что не собирался стать ни священником, ни папой, передает The New York Times.