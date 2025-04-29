Талант видно с пеленок: продюсер Анна Ханину рассказала, как вырастить звезду

— К сожалению, нет. Даже самые талантливые дети могут не получать роли. В киноиндустрии важны не только способности, но и удача, связи. Но даже если ребенок не станет знаменитым, актерские навыки помогут ему уверенно держаться в обществе, свободно говорить на публике, преодолевать свои страхи.