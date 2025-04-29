Талант видно с пеленок: продюсер Анна Ханину рассказала, как вырастить звезду

В мае стартуют съемки фильма «Серега-Карабас», продюсером которого станет основатель сети актерских школ Анна Ханину. Она уже помогла десяткам детей добиться успеха в киноиндустрии. «Вечерняя Москва» узнала у Анны, как помочь ребенку стать знаменитым.
— Анна, как понять, что у ребенка есть потенциал?
— Часто талант заметен с самых пеленок. Играя, ребенок легко перевоплощается в разных персонажей, ловко использует интонации и жесты. Есть и менее очевидные признаки. Если ребенок обладает хорошей памятью, естественно держится перед камерой, не боится публики — стоит попробовать отдать его в актерскую школу.
— Когда стоит начинать занятия?
— В кино снимают даже младенцев. Но что касается занятий актерским мастерством, рекомендуют начинать в 7−10 лет — в этом возрасте ребенок достаточно физически и психологически развит для таких нагрузок.
— На какое творческое направление лучше отдать ребенка? Актерское мастерство, хореография, вокал…
— На все! Именно комплексный подход помогает детям не просто играть учиться роли, а глубоко погружаться в искусство кино и далее осознанно двигаться в профессии. Многие школы предлагают сбалансированное расписание, в котором можно найти все эти направления.
— Сколько придется потратить на введение ребенка в киноиндустрию?
— Творческие занятия можно посещать бесплатно в государственных учреждениях. В частных студиях месячный абонемент может стоить до 20 тысяч рублей. Индивидуальное занятие с педагогом обойдется от 3 тысяч рублей.
— Как отличить здоровые амбиции от родительского давления?
— Все просто. Нужно сказать ребенку: «Ты можешь бросить занятия в любой момент, и мы не будем на тебя злиться». Если ребенок говорит, что хочет продолжать — вы все делаете правильно.
— Родители тратят много денег и времени на то, чтобы обеспечить успех ребенку. Но есть ли гарантия, что все получится?
— К сожалению, нет. Даже самые талантливые дети могут не получать роли. В киноиндустрии важны не только способности, но и удача, связи. Но даже если ребенок не станет знаменитым, актерские навыки помогут ему уверенно держаться в обществе, свободно говорить на публике, преодолевать свои страхи.
— Какой совет вы можете дать родителям творческого ребенка?
— Если ваш сын или ваша дочь хочет сниматься в кино, поддержите его. Дайте ребенку возможность попробовать, но не превращайте это в единственную цель жизни. Главное — не статус и не слава, а то, что он счастлив в творческом процессе.
— А как избежать эмоционального выгорания у ребенка?
— Важно, чтобы у ребенка оставалось свободное время. Кастинги, занятия и съемки не должны занимать все свободное время. Иначе у ребенка не будет возможности отдохнуть, почувствовать себя свободным.
— Вы работаете не только с детьми, но и со взрослыми. Правда, что под вашим крылом первые шаги в кино сделал Никита Кологривый?
— Да, это правда. На первом курсе института Никита Кологривый преподавал в моей актерской школе. Он обучал у нас детей сценическому движению.
— Расскажите, как строилась ваша работа с Никитой Кологривым?
— Мы сняли для него первое актерское портфолио, которое потом сотрудницы моего агентства разослали по кинокомпаниям. Я вспоминаю один случай: Никита сломал ногу, а у него были пробы. Из-за травмы он опоздал, пришел в гипсе. Кастинг-директор отругала нас за это. Но я горжусь Никитой — несмотря ни на что он доковылял до проб!
ДОСЬЕ.
Анна Ханину родилась 11 июня в Ульяновске. Окончила несколько вузов, в том числе ВГИК имени С. А. Герасимова по специальности «продюсер кино и телевидения», а также Школу управления «Сколково». Ученики Ханину получили роли в сериалах «Слово пацана», «Пищеблок», «Контейнер» и других. Как актриса Анна известна исполнением роли императрицы Екатерины II в документальном сериале «Романовы» (2013).