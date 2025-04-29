Топ-5 знаков зодиака, которые притягивают деньги как магнит

Успех в карьере и место у власти — не пустой звук для Козерогов, обычно это как раз то, к чему они очень стремятся. Их интересуют не деньги как таковые, они хотят занять лидирующую позицию в том, чем они занимаются. А это обычно приносит большие доходы. Кроме того, богат не только тот, кто много зарабатывает, но и тот, кто умеет экономить. Это как раз про Козерогов. Они ни за что не растранжирят свое состояние на сиюминутные радости, а предпочтут вложить и приумножить.