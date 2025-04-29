Топ-5 знаков зодиака, которые притягивают деньги как магнит

К некоторым людям деньги словно сами идут в руки. Астрологи предполагают, что на это влияет их знак зодиака. Какие представители зодиакального круга являются «магнитом для денег», в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала таролог Аделина Панина.
Дева.
Девы обладают аналитическим складом ума, отличаются прагматичностью и практичностью. Они всегда хотят и умеют заработать деньги. Трудолюбие позволяет им достигать высот в карьере и в бизнесе, при этом возможность заработать они никогда не упускают, а порой могут и вовсе «делать деньги из воздуха». При этом они отличаются способностью «зреть в корень», а также Девы не склонны излишне романтизировать окружающий мир и людей, особенно если дело касается финансов. Поэтому они редко оказываются в минусе.
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Овен.
Овны хотят всего и сразу, именно поэтому в деньгах у них всегда есть острая нужда. А силы и целеустремленности всегда хватает для того, чтобы эту нужду удовлетворить. Представительницы знака обычно становятся женами самых богатых мужчин, но не потому, что стремятся жить за счет мужа, а потому, что хотят видеть рядом с собой кого-то, кто обладает такими же амбициями и способен идти с ними в ногу.
Телец.
Секрет финансового успеха Тельцов в том, что они хотят денег намного больше представителей других знаков зодиака. Они очень любят роскошь, красоту и комфорт, а все это стоит больших денег. Так что сильная мотивация к большим заработкам у представителей этого знака всегда есть. А мотивация — это ключевой фактор на пути к успеху.
Лев.
Львы любят все самое изысканное в жизни. Учитывая их любовь к экстравагантности, они могут быть нерациональными в обращении с деньгами, но при этом пойдут на многое, чтобы достичь своих целей, так что никогда не пропадут. Вселенная дарует им весь мировой успех только в том случае, если они будут следовать принципам последовательности. Хотя представители этого знака любят тратить деньги, они понимают, что нужно думать о долгосрочной перспективе и иметь план своих расходов.
Козерог.
Успех в карьере и место у власти — не пустой звук для Козерогов, обычно это как раз то, к чему они очень стремятся. Их интересуют не деньги как таковые, они хотят занять лидирующую позицию в том, чем они занимаются. А это обычно приносит большие доходы. Кроме того, богат не только тот, кто много зарабатывает, но и тот, кто умеет экономить. Это как раз про Козерогов. Они ни за что не растранжирят свое состояние на сиюминутные радости, а предпочтут вложить и приумножить.
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