Телемарафон «Сердце мира» пройдет в культурном центре «ЗИЛ»

В культурном центре «ЗИЛ», расположенном по адресу улица Восточная, дом 4, строение 2, некоммерческая организация «Фонд развития социальной ответственности “Мне не все равно” в 19:00 30 апреля проведет телемарафон “Сердце мира”, направленный на поддержку юных жителей освобожденных территорий.
Во время мероприятия организуют телетрансляцию «Москва — новые регионы». Ее можно будет посмотреть через социальную сеть «ВКонтакте».
На площадке ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» с 28 по 30 апреля проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». В рамках мероприятия российская молодежь может задать вопросы ветеранам, участникам специальной военной операции на Украине и военным корреспондентам, а также первым лицам крупнейших российских компаний, признанным мастерам культуры и искусства, выдающимся ученым, общественным и государственным деятелям.
На фестивале «Пасхальный дар», который проходит с 19 по 30 апреля в Москве, все желающие смогут передать подарки участникам спецоперации и детям из новых регионов через домики добра «Москва помогает» в рамках сбора гуманитарной помощи.