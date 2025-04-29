Телемарафон «Сердце мира» пройдет в культурном центре «ЗИЛ»

На площадке ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» с 28 по 30 апреля проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». В рамках мероприятия российская молодежь может задать вопросы ветеранам, участникам специальной военной операции на Украине и военным корреспондентам, а также первым лицам крупнейших российских компаний, признанным мастерам культуры и искусства, выдающимся ученым, общественным и государственным деятелям.