В Нижнем Новгороде стартовала акция «Синий платочек Победы»

«Выбор Нижнего Новгорода в качестве города-старта акции “Синий платочек Победы” неслучаен. С 1941-го по 1945 год Горьковская область была одним из ключевых военно-промышленных районов Советского Союза. Тысячи мужчин и женщин трудились на военном производстве, обеспечивая армию необходимым вооружением и боеприпасами. Для защиты региона были созданы оборонительные рубежи. В этой работе активное участие принимали десятки тысяч человек, в том числе женщины», — приводятся в сообщении слова президента благотворительного фонда «Русская земля», автора программы «Синий платочек» Анны Даниловой.