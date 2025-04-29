В Нижнем Новгороде стартовала акция «Синий платочек Победы»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр — РИА Новости. Международная акция «Синий платочек Победы», посвященная 80-летию Великой Победы и роли женщин в годы Великой Отечественной войны, стартовала в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Акция «Синий платочек Победы» проводится в более 50 городах России и нескольких странах зарубежья.
«Выбор Нижнего Новгорода в качестве города-старта акции “Синий платочек Победы” неслучаен. С 1941-го по 1945 год Горьковская область была одним из ключевых военно-промышленных районов Советского Союза. Тысячи мужчин и женщин трудились на военном производстве, обеспечивая армию необходимым вооружением и боеприпасами. Для защиты региона были созданы оборонительные рубежи. В этой работе активное участие принимали десятки тысяч человек, в том числе женщины», — приводятся в сообщении слова президента благотворительного фонда «Русская земля», автора программы «Синий платочек» Анны Даниловой.
Одной из составляющих акции стала арт-выставка «Синий платочек Победы». Вместо картин на холстах представлены патриотические платки, ставшие символами преемственности поколений и любви к Родине. Основная идея коллекции — показать красоту истории и культуры России, истоков русского национального характера, народных промыслов, многообразия народов нашей страны.
Кроме этого, в День Победы жители Нижнего Новгорода присоединятся к флешмобу «Синий платочек Победы». Вместе с танцорами и волонтёрами они закружатся под «Майский вальс». Мероприятие пройдет в рамках праздничного концерта на Нижневолжской набережной, у подножия Чкаловской лестницы.